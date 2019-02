Konzert des umstrittenen Sängers R. Kelly nach Neu-Ulm verlegt

Der Veranstalter "Concerts Stuttgart", schreibt auf Facebook, dass "wegen der großen öffentlichen Kontroverse" und "aufgrund des enormen Mediendrucks" der Veranstaltungsort in Sindelfingen den Vertrag mit der Agentur gekündigt habe. Jetzt hätte man einen neuen Vertrag mit der Veranstaltungshalle in Neu-Ulm abgeschlossen. Ein Sprecher der Arena bestätigte dem BR, dass es diesen Vertrag gibt.

Vertrag mit Kündigungs-Klausel

Man habe vorher viel intern diskutiert und sei zu dem Schluss gekommen, den Vertrag abzuschließen. Man stelle das Prinzip der Unschuldsvermutung an, und R. Kelly sei bis heute nicht rechtskräftig verurteilt worden. Allerdings gäbe es eine Klausel im Vertrag: Sollte der Künstler vor dem Konzert tatsächlich verurteilt werden oder entsprechende Straftaten selbst zugeben, dann kann die Arena den Vertrag mit dem Veranstalter einseitig aufkündigen. R. Kelly soll auch in Hamburg auftreten, dazu gibt es bereits eine Online-Petition, bei der bisher über 40.000 Menschen gegen das Konzert unterzeichnet haben.

Staatsanwaltschaft ermittelt in den USA

Nach einer Doku-Serie über den mutmaßlichen Missbrauch junger Frauen durch Sänger R. Kelly ("Surviving R. Kelly") befassen sich in den USA seit Anfang des Jahres Staatsanwälte mit den Vorwürfen. Kelly hat die Vorwürfe bereits mehrfach bestritten. 2008 war der 51 Jahre alte Robert Sylvester Kelly in einem Prozess in Chicago wegen Kinderpornografie für nicht schuldig befunden worden.