Konzert der BAYERN 3 Band läutet Allgäuer Festwoche ein

Bierzelt und Blasmusik, aber auch Gewerbeausstellung mit eigener Bio-Halle: Die Allgäuer Festwoche in Kempten ist traditionelles Volksfest und moderne Wirtschaftsmesse zugleich. Ihre Anfänge liegen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der damalige Oberbürgermeister von Kempten, Georg Volkhardt, wollte der am Boden liegenden Wirtschaft einen Impuls geben. 1949 fand die erste Festwoche statt. In den darauffolgenden Jahrzehnten wuchs die Festwoche; auch immer mehr Veranstaltungen kamen dazu.

Bio-Halle auf der Allgäuer Festwoche

Mittlerweile gibt es zahlreiche Sonderschauen – in diesem Jahr zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit und über das Handwerk im Wandel. Neu ist zum 70. Jubiläum auch eine Messehalle, in der die Aussteller ausschließlich Produkte in Bioqualität präsentieren. Insgesamt sind rund 380 Aussteller auf der Allgäuer Festwoche vertreten.

Buntes Programm auf der BR-Bühne

Auch das Feiern kommt nicht zu kurz: Zum Auftakt am Freitag spielt die BAYERN 3 Band auf der BR-Bühne. Bis zum 18. August gibt es zahlreiche weitere Konzerte, Tanzaufführungen und natürlich Bierzeltbetrieb. Traditionell wird es am 11. August: Dann zieht nach 20 Jahren Pause wieder ein großer Schützenumzug mit 3.500 Mitwirkenden durch die Stadt.