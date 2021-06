Konzept zur Rettung des Moorbodens im Donaumoos

Das rund 18.000 Hektar große Niedermoor zwischen Ingolstadt, Schrobenhausen und Neuburg wurde vor mehr als 200 Jahren gezielt entwässert und besiedelt. Seitdem wird die Region vor allem landwirtschaftlich genutzt. Zugleich verschwinden jedes Jahr einige Zentimeter des Moorbodens und Kohlendioxid wird freigesetzt. Diese Prozesse sollen gestoppt werden, um das Moor zu retten und das Klima zu schützen.

Freistaat investiert Millionen

Hintergrund ist die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), in den nächsten zehn Jahren 200 Millionen Euro – jährlich 20 Millionen Euro – für den Klimaschutz und den Moorerhalt im Donaumoos zu investieren.

Pionierarbeit erwünscht

Unter dem Motto "Klimaschutz durch Moorbodenschutz" sollen rund 2.000 Hektar Fläche wieder vernässt beziehungsweise in Grünland umgewandelt werden. Allerdings solle auch die traditionelle Landwirtschaft mit Kartoffel- und Maisanbau eine Zukunft haben, betonten Sprecher aller Parteien, die gemeinsam einen Antrag formulierten. Gleichzeitig seien Pioniere unter den Landwirten gefragt, betonten mehrere Kommunalpolitiker.

Protest bleibt nicht aus

Am Rande der Kreistagssitzung am Samstag demonstrierten Landwirte, die sich um ihre Zukunft sorgen, gegen die Pläne. Ihnen gegenüber standen Vertreter von "Fridays & Parents for Future". Sie machten darauf aufmerksam, dass jährlich rund 400.000 Tonnen Kohlendioxid aus dem Moorboden im Donaumoos austreten.

Bürger und Landwirte beteiligen

Eine Chance für die Zukunft des Donaumooses wird auch in großen Photovoltaik-Anlagen gesehen, an denen die Landwirte und Bürger beteiligt sind. Schon jetzt gibt es dort die größte bayerische Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.