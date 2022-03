Kontroverse um russische Partnerstadt Wladimir in Erlangen

Am Nachmittag diskutiert der Erlanger Stadtrat über die Zukunft der städtischen Partnerschaft mit der russischen Stadt Wladimir. Während die einen, die Partnerschaft gerade jetzt für wichtig halten, sehen die anderen sie aufgrund des Krieges von Russland mit der Ukraine als nicht haltbar.

Wegen Ukraine-Krieg: FDP stellt Partnerschaft mit Wladimir in Frage

Die FDP hatte beantragt, angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine, alle Beziehungen zu Wladimir auf den Prüfstand zu stellen. Insbesondere geht es den beiden Stadträten darum, die Planungen zum 40-jährigen Partnerschaftsjubiläum im kommenden Jahr zunächst nicht weiter zu verfolgen. Dieser Antrag hatte bereits im Vorfeld der Stadtratssitzung zu einer heftigen Debatte geführt.

FDP-Antrag schlägt hohe Wellen – Gegendemo geplant

Die ehemalige Sozialbürgermeisterin Elisabeth Preuß hat den Antrag zum Anlass genommen, um aus der FDP auszutreten. Vor der Sitzung findet zudem eine Demonstration von Befürwortern statt, die die Partnerschaft auch in schwierigen Zeiten weiterführen wollen. Die Partnerschaft zu Wladimir, so heißt es in der Vorlage für die Sitzung, werde vor allem von zivilgesellschaftlichen Kontakten getragen. Diese sollten auch weiterhin aufrechterhalten werden. Dies sei als Signal wichtig, weil der Krieg in der Ukraine der Krieg Putins und nicht der der russischen Bevölkerung sei.

Erste deutsch-sowjetische Städtepartnerschaft in Bayern

Die Städtepartnerschaft zwischen Erlangen und der 170 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Stadt Wladimir begann im Jahr 1983 im Zeichen der europäischen Entspannungspolitik. Es war die bayernweit erste deutsch-sowjetische Partnerschaft. Im Mai 1995 wurde in Wladimir das Erlangen-Haus eröffnet. Die Kontakte auf Erlanger Seite laufen vor allem über den Freundeskreis Wladimir, der sich als Bürgerinitiative zur Förderung der Partnerschaft versteht.