Kontroverse um Radweg: 300 Jahre alte Eiche bei Grafing gerettet

Eine 300 Jahre alte Eiche bei Grafing im Landkreis Ebersberg muss nun doch nicht für den Bau eines Radwegs gefällt werden. Landrat Robert Niedergesäß (CSU) schreibt in einer Pressemitteilung, dass die Rettung des Baumes als gesichert gelten kann. Fachplaner und Fachleute haben demnach in eine tragfähige Planung erarbeitet, die die Aspekte Verkehrssicherheit, Zuschuss-Fähigkeit und Finanzierbarkeit sicherstellen kann.

Radweg soll nun um Eiche herumführen

Die Umplanung sieht vor, dass der Baum mit einem Abstand von zehn Metern umfahren werden kann. Die Grundstücksverhandlungen dazu waren laut Niedergesäß erfolgreich. So wird auch keine kostspielige Wurzelbrücke benötigt. Der Landrat geht davon aus, dass der Kreistagsausschuss die nötige Entscheidung am Montag bestätigen wird. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Protestaktionen von Bürgern gegeben, die sich für den Erhalt der Eiche eingesetzt hatten.