Kontroverse Debatte um Klimaschutz bei "jetzt red i"

Man müsse beides tun, das Klima schützen und die Wirtschaft stützen. Das sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Mittwochabend in der Bürgersendung "jetzt red i", die diesmal in Waldkirchen im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau aufgezeichnet wurde.

"Verbrennungsmotor nicht verdammen"

In Hinblick auf die Automobilindustrie warnte Markus Blume davor, den Verbrennungsmotor zu verdammen: "Vielleicht ist es in einigen Jahren tatsächlich der Fall, dass wir in nennenswertem Umfang grünen Kraftstoff verbrennen können. Elektromobilität wird wichtig sein. Wir haben miteinander vereinbart, eine Million Ladesäulen als Infrastruktur im ganzen Land auszurollen. Es wird aber auch der Wasserstoff, die Brennstoffzelle, eine Rolle spielen, und es werden auch andere Antriebsarten eine Rolle spielen."

Am Verbrennungsmotor hingen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch neue Zukunftschancen, so Blume.

"Druck auf die Industrie rausnehmen"

Ein Teilnehmer der Sendung, der selbst Unternehmer ist, forderte, dass man beim Klimaschutz den Druck auf die Industrie rausnehmen müsse, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.

"Klimapaket ist ein guter Anfang"

Florian von Brunn, der Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Umwelt- und Verbraucherschutz, sagte in der Sendung, wir müssten der Welt jetzt zeigen, dass es möglich sei, Klimaschutz und wirtschaftlichen Wohlstand zu verbinden.

Ihm allerdings geht das Klimapaket, das die Große Koalition jetzt beschlossen hat, noch nicht weit genug: "Ich denke, es ist ein ganz guter Anfang, aber wir müssen mehr tun. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass wir unsere Klimaziele 2020 in Deutschland verfehlen, in Bayern noch mehr. Wir haben nicht mehr viel Spielraum."

Man müsse daher an ein paar Stellen nachlegen, der Energiewende wieder Schwung geben. Es sei nötig, den Windkraftstopp in Bayern aufzuheben und eine Verkehrswende hinzubekommen, so Florian von Brunn.

Vom Waldgipfel in den Bayerwald - per Videoschalte

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die gerade am "Waldgipfel" in Berlin teilnimmt, wurde live zugeschaltet. Sie betonte noch einmal, dass die Bundesregierung auf dem nationalen Treffen in Aussicht gestellt habe, rund 550 Millionen Euro für die geschädigten Wälder bereitzustellen. Für Bayern bedeute das, nochmal 100 Millionen Euro mehr in den nächsten vier Jahren, so Kaniber.

Den unmittelbar geschädigten Waldbesitzern versprach Kaniber Soforthilfemaßnahmen.