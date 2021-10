Kontrolltag: Oberpfälzer Polizei überprüft Verkehrsteilnehmer

Mehr als 250 Polizisten verfolgen am Donnerstag in der gesamten Oberpfalz mit Schwerpunktkontrollen Verkehrsverstöße sowie grenzüberschreitende Kriminalität. Wie Claus Feldmeier, Sprecher der Regensburger Polizei, auf BR-Anfrage mitteilte, wurden dazu im Regierungsbezirk mehr als 20 Kontrollstellen eingerichtet, ergänzend seien mobile Teams im Einsatz.

Beamte wollen verstärkt Lastwagen kontrollieren

Das Hauptaugenmerk bei den Verkehrskontrollen liegt laut Feldmeier auf dem Schwerlastverkehr. Schwere Lkw-Unfälle würden oft passieren, weil Transporter überladen seien oder Ruhezeiten nicht eingehalten würden. In dem Zusammenhang werde die Polizei auch das Handy-Verbot am Steuer und Geschwindigkeitsübertretungen ahnden.

Geschwindigkeitskontrollen gebe es auch bei Pkws.

Aktion auch gegen Schleuser und Schmuggler

Neben dem Schwerpunkt Verkehrskontrollen will die Polizei mithilfe von Schleierfahndern auch die grenzüberschreitende Kriminalität bekämpfen. Das betreffe zum Beispiel Fälle von Schleusungen oder auch Drogen- und Eigentumsdelikte. Die verschiedenen Schwerpunkte sollen ineinandergreifen, es gehe bei der Aktion also um "ganzheitliche Kontrollen", betonte Feldmeier.

Zahl der Unfalltoten soll reduziert werden

Ziel der Aktion sei es aber vor allem, die Verkehrssicherheit in der Oberpfalz zu erhöhen. Bereits im Juli war die Oberpfälzer Polizei deshalb mit einer bezirksweiten Aktion gegen Raser vorgegangen. Auch bei den für heute geplanten Kontrollen gehe es darum, die Zahl der Unfalltoten und Verletzten zu reduzieren, sagte Feldmeier. So hätten in der Oberpfalz bei insgesamt fast 13.500 Unfällen (13.480) im vergangenen Jahr 35 Menschen ihr Leben verloren, das sei im Vorjahresvergleich eine Steigerung um über 34 Prozent. In vielen der Fälle seien Beteiligte zu schnell gefahren.

Unterstützung bekommen die Oberpfälzer Beamten bei der großangelegten Kontrollaktion von Zollbeamten, Mitarbeitern des Bundesamtes für Güterverkehr und der Bundespolizei.