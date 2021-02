Kontrollen: Staus an Grenze zu Tschechien – Tiroler Grenze ruhig

An den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol gelten seit Sonntag schärfere Einreiseregeln. Aus Angst vor den dort verbreiteten, ansteckenderen Varianten des Coronavirus wird an den entsprechenden Grenzübergängen streng kontrolliert. Mit dem Start des Montag-morgendlichen Pendlerverkehrs haben diese Kontrollen an manchen Grenzen Bayerns zu Wartezeiten geführt, vor allem in der Oberpfalz.

Jeder Grenzpendler muss einen negativen Corona-Test vorlegen und den Arbeitsvertrag dabei haben. Es ist zudem eine Online-Anmeldung zur Einreise nötig.

Staus an der tschechischen Grenze bei Waidhaus

An der A6 bei Waidhaus kam es am Montagmorgen zu längeren Staus. Etwa 2.500 Menschen aus Tschechien pendeln hier im Grenzgebiet in den deutschen Nachbarlandkreis Tirschenreuth. Sogar am verhältnismäßig kleinen Grenzübergang Hundsbach im Landkreis Tirschenreuth bildete sich am frühen Montagmorgen eine lange Schlange von wartenden Fahrzeugen, die stetig anwuchs. Auto für Auto wird kontrolliert. Der Grenzübergang ist an einer Staatsstraße gelegen.

Vor allem Lkw-Stau an niederbayerischen Grenzen

Am Übergang Philippsreut (Landkreis Freyung-Grafenau) staut sich vor allem der Lkw-Verkehr. Lkw-Fahrer müssen mit bis zu drei Stunden Wartezeit rechnen, sagte der Pressesprecher der Bundespolizei Passau dem BR. Pkw-Verkehr gibt es weniger. Die tschechischen Pendler haben sich offenbar bereits auf die neue Situation eingestellt und sind heute vielfach nicht zur Arbeit gekommen, bis die Arbeitgeber geklärt haben, ob sie Ausnahmegenehmigungen für die Beschäftigten bekommen oder nicht.

Am zweiten niederbayerisch-tschechischen Übergang in Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) gibt es keine Rückstaus. Die dortige Route wird von Lkws wegen der kurvigen Straße in den Böhmerwald von Haus aus weniger genutzt. Pkw-Verkehr gebe es dort heute nicht so viel, so die Bundespolizei. Der Verkehrsfluss sei "ruhig".

Lage an Grenze in Kiefersfelden entspannt

An der A93 bei Kiefersfelden ist die Lage überraschend ruhig. Auf beiden Fahrspuren wird kontrolliert. Vor allem die Lkw kommen nur vereinzelt zum Grenzübergang und dürfen alle schnell wieder weiterfahren. Ein Sprecher der Rosenheimer Bundespolizei sagte, die Beamten vor Ort versuchten alles, um den Lastwagenverkehr so flüssig wie möglich zu halten. Lange Rückstaus sollen vermieden werden. Da Tirol die Lastwagen bereits bei der Einreise am Brenner kontrolliert und der Güterverkehr unter die Ausnahmeregelung fällt, müsse unter Umständen gar nicht jeder Laster in Kiefersfelden erneut kontrolliert werden.

Bei den Pkw gehen die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten strenger vor. Jeder einzelne wird angehalten. Einige mussten in der Früh auch schon wieder zurückgeschickt werden nach Österreich. Vor allem bei den Pendlern, die nur durchs Deutsche Eck von Tirol nach Salzburg fahren wollen, sind Unverständnis und Frust groß.

Staus in Richtung Österreich wegen Lkw-Blockabfertigung

An der Grenze zu Tirol hat um 5 Uhr eine Lkw-Blockabfertigung begonnen. Aktuell stauen sich die Lkw auf der rechten Spur die gesamte A93 zurück und über das Inntaldreieck auf die A8, so die Verkehrspolizei Rosenheim. Um 9 Uhr wollen die Tiroler Behörden entscheiden, ob die Blockabfertigung fortgeführt oder beendet wird, so ein Sprecher.