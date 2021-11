Kontrollen: Polizei registriert 100 Verstöße gegen Corona-Regeln

Der Freistaat Bayern zählt zu den drei am stärksten von Corona belasteten Bundesländern. Der oberfränkische Landkreis Kronach übertrifft mit einem Inzidenzwert von 768,6 (Quelle: Robert Koch-Institut) sogar den Landes- und Bundesdurchschnitt erheblich. Wegen der dadurch immer weiter ansteigenden Krankenhausbelastung und der immer knapper werdenden Intensivbetten hat die Polizei ihre "zielgerichteten Kontrollen intensiviert". In Oberbayern hat die Regierung bereits alle aufschiebbaren stationären Behandlungen verboten, die in Krankenhäusern mit Covid-Schwerpunkt durchgeführt werden sollen.

Mehr als 100 Verstöße gegen Corona-Regeln in einer Woche

Wie es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Oberfranken heißt, sind in der vergangenen Woche bei solchen Kontrollen mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert worden. Mit Anzeigen und Bußgeldern müssen alle kontrollierten Personen rechnen, die die Corona-Regeln nicht befolgten.

Täglich Verstöße in Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen

Bei den Kontrollen mussten laut Polizei zehn Prozent der überprüften Betriebe beanstandet werden. Die Quote sei gegenüber früheren Kontrollen damit etwa gleich geblieben. Vor allem in Gastronomiebetrieben und Freizeiteinrichtungen seien täglich Personen angetroffen worden, die gegen die 2G-, 3G- und 3G-plus-Regel verstoßen hätten.

Wettbüro-Betreiber wehrt sich tätlich gegen Kontrolle

In Bamberg habe sich der Betreiber eines Wettbüros sogar körperlich gegen die Überprüfung zur Wehr gesetzt. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten, heißt es in der Mitteilung weiter.