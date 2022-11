"Kontrolle, Verschlankung": FDP-Fraktion will Rundfunk-Reform

Die bayerische FDP-Fraktion macht sich weiter für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland stark. Er sei das teuerste Mediensystem der Welt, beklagte FDP-Medienexperte Helmut Markwort in München. Von den 8,4 Milliarden Euro fließe aber nur ein geringer Teil in die Programme. "Der überwiegende Teil versandet in den Abteilungen für Verwaltung und Technik."

Markwort schlug einen bundesweiten runden Tisch für Sparmaßnahmen vor. Insbesondere die Verwaltung könne zusammengelegt werden. Die kleinen ARD-Anstalten wie den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen will der FDP-Abgeordnete ganz auflösen – ohne die regionale Berichterstattung zu beschneiden. Als Vorbilder nannte er die Mehrländeranstalten NDR und MDR.

FDP bringt Reformgesetz im Landtag ein

Nachdem die FDP-Fraktion schon auf ihrer Herbstklausur im September ein Positionspapier beschlossen hatte, bringt sie nun einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes und des Bayerischen Mediengesetzes in den Landtag ein. Die Liberalen wollten Sparmaßnahmen anregen, "damit mehr Geld ins Programm fließen kann", erläuterte Markwort.

Auf Werbung sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach Meinung der FDP künftig ganz verzichten. Durch die Mischfinanzierung aus Beiträgen und Werbung drohe mangelnde Distanz und eine mögliche Abhängigkeit von Werbekunden. Am Dienstag wird der Gesetzentwurf in erster Lesung im Landtag beraten.

Markwort: Rundfunkrat neu aufstellen

Die FDP verlangt dabei "Kontrolle, Verschlankung, Transparenz". Nach dem "Vetternwirtschafts- und Korruptionsskandal beim RBB" müsse der "Selbstbedienungsmentalität in den Chefetagen" Einhalt geboten werden. "Daher ist es wichtig, Transparenz herzustellen - um damit auch Kontrolle zu ermöglichen", betonte Markwort. "Wir schlagen daher eine Neubesetzung des Rundfunk- und Medienrats vor - eine, die die Gesellschaft abbilden muss."

Den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks (BR) bezeichnete der FDP-Abgeordnete als nicht mehr zeitgemäß. Zwar plädierte er dafür, die Zahl der Mitglieder beizubehalten, allerdings würde er den Bund der Vertriebenen, den Bayerischen Jugendring, den Bayerischen Heimattag sowie den Vertreter der Staatsregierung ersetzen.

Dafür müssten die Konfessionslosen, der Opferverband Weißer Ring sowie Schüler- und Studentenvertreter einen Platz bekommen, ebenso der Bund der Steuerzahler, der Kinderschutzbund und ein Vertreter der Filmbranche. Vier freie Plätze seien vom Landtag mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu vergeben. Um mehr Transparenz herzustellen, sollten die Rundfunkratssitzungen live übertragen werden. Markwort gehört dem Kontrollgremium für die FDP-Fraktion selbst an.