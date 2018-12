Kontrolle in Spielhallen- und Gaststätten in Regensburg

Im Rahmen der bereits seit längerem laufenden Aktion "Stark für Regensburg“ haben die Regensburger Polizei sowie Vertreter der städtischen Ordnungsbehörden und des Zolls insgesamt 48 Spielhallen, fünf Gaststätten und drei Diskotheken überprüft. Mit dabei waren auch Spezialisten für Lebensmittelüberwachung, Gaststätten- und Glücksspielrecht sowie für Jugendschutz, wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz mitteilte.

Küche muss vorerst schließen

Die Verantwortlichen zogen im Anschluss eine positive Bilanz und meldeten nur wenige Verstöße: In zwei Lokalen wurden Hygienemängel festgestellt, in einem darf vorerst nicht mehr gekocht werden. Eine Spielhalle musste schließen, weil der anwesende Mitarbeiter nur einen vier Jahre abgelaufenen Ausweis hatte. Außerdem lag bei dem nicht aus Deutschland kommenden Mann ein arbeitsrechtlicher Verstoß vor, so die Polizei. Außerdem wurden insgesamt zwei nicht genehmigte Wettspiel- und zwei nicht mehr erlaubte Geldspielautomaten aus dem Verkehr gezogen.

Keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz gab es nicht, was bei den Verantwortlichen der Polizei besonders positiv registriert wurde. Der Hintergrund: Allein 2016 mussten den Angaben zufolge in Regensburg mit seinen rund 550 gastronomischen Betrieben 140 betrunkene Jugendliche in Krankenhäuser eingeliefert werden.