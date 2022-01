Kontrolle der Behörden: Das Verwaltungsgericht Augsburg wird 75

Angefangen hat alles am 15. Januar 1947 in einem Raum bei der Bezirksregierung von Schwaben. Zwei Richter teilten sich damals das Zimmer und die Verfahren untereinander auf. Bei 500 Verfahren pro Jahr war dies anfangs auch gut zu bewältigen. Seitdem hat sich viel verändert: Das Verwaltungsgericht hat heute seinen eigenen Amtssitz in der Kornhausgasse, der schon mehrmals erweitert wurde. Die Zahl der Verfahren ist auf rund 4.000 pro Jahr gestiegen und die Zahl der Richterinnen und Richter hat sich auf 33 erhöht.

Viele Verfahren wegen Kriegsdienstverweigerern und Asylanträgen

Dabei sind die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren nicht unzufriedener geworden, meint Gerichtssprecher Wolfgang Miller. Nach wie vor wenden sie sich wegen der verschiedensten behördlichen Entscheidungen an das Verwaltungsgericht und wollen diese überprüft haben. Allerdings gab es immer wieder Ereignisse und Entwicklungen, die besonders viele Klagen nach sich gezogen haben. Früher waren das laut Miller etwa Klagen wegen Kriegsdienstverweigerern, in den letzten Jahren vor allem Asylverfahren. Die Menge an Klagen gegen die Corona-Maßnahmen sei dagegen bislang kein Problem für das Gericht, so Miller.

Urteile zum Klimacamp und Böllerverbot

Für Schlagzeilen hat das Verwaltungsgericht in Augsburg unter anderem mit einem Tierhaltungsverbot gegen Landwirte im Oberallgäu oder auch mit seinen Entscheidungen zum Augsburger Klimacamp gesorgt. Auch das Feuerwerksverbot auf privaten Grundstücken, das die Stadt Augsburg 2020 verhängt hatte, musste das Verwaltungsgericht überprüfen: Das Gericht hatte damals die Verordnung gekippt. Die Stadt zog zwar noch vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, doch dieser bestätigte das Urteil aus Augsburg.

Am Verwaltungsgericht wird über Existenzen entschieden

Vieles an den Verfahren des Verwaltungsgerichts klingt nach eintöniger Aktenarbeit, doch Gerichtssprecher Wolfgang Miller schätzt an seinem Job vor allem, dass er die Bürgerinnen und Bürger, die sich an das Gericht wenden, direkt kennenlernt. Immer wieder müssten sie über Existenzen und Lebenswege entscheiden, etwa wenn ein Gewerbetreibender wegen Steuerschulden seine Betriebserlaubnis verloren hat. Oft könnten in den Verfahren aber auch einvernehmliche Lösungen gefunden werden, mit denen sowohl die Behördenseite als auch die Klagenden gut leben könnten.

Manche Verfahren beschäftigten die Richterinnen und Richter auch außerhalb der Diensträume, so Miller. Er selbst könne sich etwa an das Asylverfahren eines jordanischen Staatsbürgers erinnern. Mangels Glaubhaftigkeit war sein Asylantrag zunächst abgelehnt worden. In der Sitzung vor Gericht habe der Mann dann aber glaubhaft schildern können, wie ihm Verfolgung in seinem Heimatland gedroht habe. "Später hat er mir eine Karte ans Gericht geschickt mit einem großen Dank, weil das Verfahren für ihn positiv ausging und er dann endlich nach vielen Jahren seine Familie wiedersehen konnte. Das hat mich sehr berührt."

Die Zukunft am Verwaltungsgericht ist digital

Seit 75 Jahren ist das Verwaltungsgericht die Anlaufstelle für Bürger, wenn es um Behördenentscheidungen geht. Dabei braucht man nicht einmal einen Anwalt – zur Not hilft einem sogar die Rechtsantragsstelle des Gerichts dabei, eine Klage zu formulieren. In Zukunft wird sich am Verwaltungsgericht vor allem die Technik weiterentwickeln. Aktuell werden die Räume in der Kornhausgasse zu digitalen Sitzungssälen mit Videokonferenztechnik umgebaut und seit dem 1. Januar können Anträge und Erklärungen nur noch digital eingereicht werden.