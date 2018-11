Kontrolle auf der A6: Polizei findet 170 Kilo illegale Böller

Bei einer Kontrolle von drei Autotransportern an der A6 bei Leuchtenberg ist die Polizei auf knapp 170 Kilogramm verbotene Silvesterböller gestoßen. Das hat die Verkehrspolizei Weiden mitgeteilt.

Die drei rumänischen Transporter waren jeweils mit acht Autos beladen. An drei der Neuwagen entdeckten die Beamten Fingerspuren an den Kofferraumklappen. Die Fahnder vermuteten zunächst illegale Einwanderer in den Autos. Stattdessen fanden sie Pyrotechnik aus Tschechien, die in Deutschland illegal ist.

Wie sich herausgestellte, sind die Fahrer der Transporter Brüder. Sie gaben an, das Material in Tschechien für eine Silvesterfeier mit der Familie gekauft zu haben. Das Trio wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt. Wie die Polizei mitteilt, hat das sichergestellte Feuerwerk einen Sprengstoffgehalt von 20 Kilogramm.