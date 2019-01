Kontroll-Panne: Münchner Schlachthof muss Fleisch vernichten

650 Tiere sinnlos geschlachtet, weil Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden: So etwas dürfe auf keinen Fall vorkommen, sagte der Vorstand des Landesverbands für verbeamtete Tierärzte, Jürgen Schmid, dem BR. Er sieht die Verantwortung beim Betreiber und dessen Personal, weil dieses am Münchner Schlachthof vor einer Woche mit dem Schlachten begonnen hatte, ohne das Eintreffen des amtlichen Tierarztes abzuwarten.

"Da muss ganz klar sein, dass die Tiere erst zur Schlachtung zugelassen werden dürfen, also zur Betäubungsbox zugelassen werden dürfen, wenn eine Schlachttieruntersuchung durch den amtlichen Tierarzt stattgefunden hat." Jürgen Schmid, Vorsitzender des Landesverbands der verbeamteten Tierärzte Bayerns

Das Personal hätte in diesem Fall gar nicht mit dem Schlachten beginnen dürfen, so Schmid. Als das städtische Veterinäramt davon erfuhr, wurde die Schlachtung gestoppt.

Als Lebensmittel nun unbrauchbar

Laut Gesetz darf das Fleisch der nicht untersuchten Tiere nun nicht als Lebensmittel verwendet werden und muss entsorgt werden. Zu den Gesetzesverstößen ermitteln nun die Behörden umfassend, teilte die Stadt München mit.

Fall für Münchner Stadtrat

Die Schlachthofpanne beschäftigt auch den Münchner Stadtrat. Die Grünen-Fraktionschefin Karin Haberschaden will in einer Anfrage an Oberbürgermeister Dieter Reiter wissen, ob die städtischen Behörden nur zufällig von der Panne erfahren haben und ob sich derartige Regelverstöße häufiger ereignen können. Laut Haberschaden müssen die städtischen Behörden garantieren, dass die Schlachtvorschriften eingehalten werden.

Konsequenzen für Schlachthof noch offen

Laut Medienberichten hat sich das Unternehmen allerdings entschuldigt. Ob dem Unternehmen ein Bußgeld droht und welche Konsequenzen der Fehler noch hat - dazu gibt es derzeit noch keine Antwort seitens der Stadt. Wie es zu dieser Panne kommen konnte, dazu liegt dem BR noch keine Antwort vom Schlachthofbetreiber vor.