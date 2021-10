Kontaktverfolgung durch Infizierte selbst? Kritik an Neuregelung

Mitte September hat das Robert-Koch-Institut (RKI) die Gesundheitsämter darüber informiert, dass die Abfrage und Information der Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus Getesteter nicht zwingend durch das Gesundheitsamt erfolgen muss.

Die Aufgabe kann demnach auch an die Menschen mit positivem Testergebnis selbst übertragen werden. "Die Information der engen Kontaktpersonen über ihre Quarantäne, die Übertragungsrisiken und das Krankheitsbild kann ggf. delegiert werden (beispielsweise kann der Fall die ihm bekannten engen Kontakte umgehend informieren)", heißt es dazu auf der Webseite des RKI.

Ämter machen bereits von Regelung Gebrauch

Etwa beim Gesundheitsamt in Landsberg am Lech mache man von der Regelung bereits Gebrauch, sagte ein Sprecher dem BR. Anfang der vergangenen Woche seien aus dem Bereich von Schulen und Kitas so viele positive Testergebnisse angefallen, dass das personell inzwischen reduzierte Kontaktverfolgungs-Team (Contact Traicing Team, CTT) die Aufgabe nicht alleine hätte stemmen können. Zudem sei dieses Vorgehen durch die neuen RKI-Vorgaben politisch gewollt. Auch im Nachbarlandkreis Unterallgäu hat man laut einer Sprecherin Betroffene ihre Kontakte bereits selbst informieren lassen, als die Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt wegen vieler Fälle nur mit einiger zeitlicher Verzögerung erfolgen konnte.

Immunologe hält Vorschrift für sinnvoll

Laut dem Immunologen Prof. Christian Bogdan, Mitglied der Ständigen Impfkommission des RKI, sei dagegen grundsätzlich nichts einzuwenden. Man könne sicher sein, dass die geschulten Mitarbeiter in den CTTs sehr gewissenhaft und verantwortungsvoll handelten und nur vertrauenswürdigen Personen die Information ihrer Kontaktpersonen übertragen werden.

Kritik von Kinderärzte-Verband

Kritik kommt dagegen vom Vorsitzenden des Bayerischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Dr. Dominik Ewald. Gerade Kinder und Jugendliche seien aktuell besonders stark vom Infektionsgeschehen betroffen, da sie großenteils noch nicht geimpft seien. Das zeigen auch die Zahlen des RKI: In der jüngsten wochenweisen Auswertung der 7-Tage-Inzidenz nach Altersgruppen aus der zweiten Woche nach Schulbeginn weisen die Gruppen von 5 bis 9 Jahren mit 139,44, von 10 bis 14 Jahren mit 167,87 und von 15 bis 19 Jahren mit 116,42 die mit Abstand höchsten Zahlen auf.

Verantwortung für einzelne Kinder und Jugendliche

In allen anderen Altersgruppen liegt der Wert deutlich unter 100. Hier die konsequente Verfolgung aller relevanten Kontakte nicht mehr von Amtswegen sicherzustellen, sondern auf das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen zu hoffen, sei laut Ewald der falsche Weg. Den Gesundheitsämtern mache er jedoch keinen Vorwurf, sie befolgten nur politische Vorgaben.

"Da überlegen Sie sich sehr genau, ob sie lügen"

Auf Anfrage heißt es dazu vom RKI, das Ziel der Regelung sei es, "damit ggf. die Ermittlungstätigkeit der Gesundheitsämter zu erleichtern, indem v.a. Kontaktpersonen ihre eigenen Kontakte informieren". Dennoch bleibe die Kontaktverfolgung so reine Vertrauenssache, kritisiert auch der Sozialpsychologe Prof. Ulrich Wagner von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Der Druck, vollständige und richtige Angaben zu machen, sei ein anderer, wenn man "vom Gesundheitsamt zur Rede gestellt" werde, "da überlegen Sie sich sehr genau, ob sie lügen". Weil zu erwarten sei, dass mancher aus Angst vor Quarantäne oder Schwierigkeiten im Job lieber nichts sagt, werde "die Entdeckungsrate abnehmen". Zudem werde das Signal ausgesendet, dass "Corona nur noch eine Bagatelle wäre".

CTT könnte wieder aufgestockt werden

Im Gesundheitsamt in Landsberg könnte das CTT bald auch wieder aufgestockt werden. Laut dem Sprecher "arbeiten die Kollegen bereits jetzt oft bis 23 Uhr", um zumindest jedem Betroffenen ein positives Testergebnis noch am selben Tag mitzuteilen. Stiegen die Zahlen weiter so stark wie im Moment, werde man personell aufstocken müssen, "wenn die Strategie weiterverfolgt werden soll, jeden Kontakt zu verfolgen". Nach dem Abflauen der Infektionswelle im Sommer war das CTT-Personal von rund 60 Leuten samt Hilfskräften der Bundeswehr auf jetzt etwa 20 Personen reduziert worden. In der vergangenen Woche stieg die 7-Tage-Inzidenz von Montag bis Freitag von 33 auf 109 an. Man habe noch interne Personalreserven für das CTT, so der Sprecher, und stelle beim Landratsamt derzeit auch schon neue Leute ein.