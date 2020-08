Kontaktpersonen von Simbacher Fabrikmitarbeitern infiziert

Neun Kontaktpersonen von Mitarbeitern der Konservenfabrik am Standort Simbach bei Landau sind Corona-positiv. Das hat das Landratsamt Dingolfing-Landau jetzt mitgeteilt.

Betroffene und negativ Getestete getrennt

Die Ergebnisse der Reihentestung kamen laut der Behörde am Wochenende, die positiv Getesteten wurden danach sofort von den negativ Getesteten getrennt. Die Reihentestung fand Ende letzter Woche statt. Laut Landrat Werner Bumeder sind bei Nachtestungen von Kontaktpersonen immer wieder Positiv-Befunde zu erwarten. Nach dem Corona-Massenausbruch auf einem Gemüsehof in Mamming sind aktuell noch 100 Personen, die positiv getestet wurden, in Quarantäne.

Sicherheitsdienst überwacht Quarantäne in Schülerwohnheim

Kontaktpersonen aus Mamming wurden am Montag erneut getestet. Einige Corona-positive Personen befinden sich zur Quarantäne im Schülerwohnheim Dingolfing sowie im Jugendtagungshaus in Haunersdorf. In beiden Einrichtungen wird die Einhaltung der Quarantäne laut Landratsamt von einem Sicherheitsdienst überwacht. Die Saisonarbeitskräfte der Konservenfabrik wurden in den Wohnanlagen in positiv und negativ getestet getrennt.