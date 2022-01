Kontaktnachverfolgung in Bayern: 6.200 Menschen im Einsatz

Die bayerischen Gesundheitsämter haben bei der Corona-Kontaktnachverfolgung personell einen neuen Höchststand erreicht. Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) arbeiten in dem Bereich derzeit knapp 6.200 Menschen. Damit liege Bayern weit über dem vom Robert Koch-Institut (RKI) geforderten Personalschlüssel von 3.250. Seit genau zwei Jahren stünden die Gesundheitsämter im Fokus der Pandemie und leisteten hervorragende Arbeit, so Holetschek.

Gesundheitsämter geraten an ihre Grenzen

Angesichts der sehr hohen Inzidenzen gerieten die Gesundheitsämter allerdings an ihre Grenzen. Holetschek wies darauf hin, dass die Ämter sich bei der Nachverfolgung auf Kontaktpersonen mit besonders hohem Infektionsrisiko und auf das Umfeld vulnerabler Gruppen konzentrierten. Er erinnerte daran, dass positiv Getestete ihre Kontaktpersonen selbst informieren sollten. Diese wiederum sollten ihre Kontakte so weit wie möglich reduzieren, sich regelmäßig testen und die AHA+L - Regel (Abstand, Hygieneregeln, im Alltag Maske tragen, Lüften) besonders beachten.

Holetschek mahnte: "Wir sind noch in der Pandemie, sie ist noch nicht vorbei." Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist derzeit so hoch wie nie und liegt laut RKI bei 1.159.