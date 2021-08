Kontaktermittlung: Luca und Co - wirklich digital geht anders

Enttäuschung: Gesundheitsamt hat nur auf Luca-Daten Zugriff

Insgesamt gibt es in Bayern drei digitale Möglichkeiten sich als Gast bei einer Veranstaltung oder in einer Bar zu registrieren: die Corona-Warn-App, die "Darfichrein"-Website und die vom Freistaat für ein Jahr erworbenen Luca App. Aber: Nur auf Gästelisten, die mit Luca erstellt werden, können Gesundheitsämter im Ernstfall direkt zugreifen.

SORMAS – Eine neue Software für Gesundheitsämter

Allerdings funktioniert der Zugriff auf die Luca-Daten derzeit nicht wirklich automatisch. Das Problem: Die Gesundheitsämter müssen seit Neuestem mit der Kontaktverfolgungs-Software SORMAS arbeiten. SORMAS wurde 2014 für die Kontaktnachverfolgung bei der Ebola-Epidemie entwickelt. Mit SORMAS will der Bund einen einheitlichen Software-Standard für alle Gesundheitsämter in Deutschland. In diese Kontaktverfolgungs-Software sollen die Daten der Luca-App direkt und unkompliziert einfließen - eigentlich.

SORMAS und fehlende Schnittstellen

Es gibt eine Pressemeldung des Bayerischen Gesundheitsministeriums vom 26. Februar diesen Jahres. Darin ist zu lesen, dass nun alle bayerischen Gesundheitsämter mit SORMAS arbeiten könnten. Man hätte damit ein schlagkräftiges Tool zur Kontaktnachverfolgung, so Bayerns Gesundheitsminister Holetschek (CSU).

Allerdings: Bis heute fehlen bei SORMAS noch wichtige Schnittstellen zu anderen Programmen der Gesundheitsämter. Deswegen können laut Gesundheitsministerium derzeit nur knapp 60 Prozent aller Gesundheitsämter in Bayern wirklich effektiv mit SORMAS arbeiten. Die Verantwortung dafür liege beim Bund, so das bayerische Gesundheitsministerium in einer Stellungnahme, die dem BR vorliegt.

Aufgrund der Schnittstellenproblematik laufen die Luca-Daten im Bedarfsfall also nicht direkt in SORMAS ein, sondern werden in ein "Tabellenformat" überspielt, dass sich in SORMAS ohne manuellen Anpassungsbedarf übernehmen ließe, heißt es aus dem bayerischen Gesundheitsministerium.

Warum hat "Darfichrein" keine SORMAS-Schnittstelle?

Trotz aller Probleme versteht Barbetreiber Zufall jedoch nicht, warum die Gesundheitsämter nicht auf die "Darfichrein"-Daten zugreifen können. Die Software wurde vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) mitentwickelt. DEHOGA-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert entgegnet auf BR-Anfrage, dass es sehr wohl eine Lösung gebe, der Freistaat Bayern diese aber nicht nutzen wollen würde.

Das IRIS Gateway als Lösung der Schnittstellenproblematik

Die Gesundheitsämter in Bayern könnten laut Dehoga-Geschäftsführer Geppert theoretisch über das sogenannte IRIS Gateway auf die "Darfichrein"- Daten zugreifen.

Ein Gateway ist nichts anderes als ein Vermittler zwischen verschiedenen Software-Lösungen. Durch ein Gateway würde die Schnittstellenproblematik entfallen, denn ein Gateway übersetzt vereinfacht gesagt, die unterschiedlichen Software-Programmsprachen.

Die IRIS Gateway-Lösung wird auch vom Chaos Computer Club (CCC) unterstützt. Nicht nur würde damit die leidige Schnittstellenproblematik entfallen, auch der Datenschutz wäre damit zu 100 Prozent gesichert entgegnet der Club auf BR-Anfrage.

Freistaat sieht keinen Bedarf

In einer schriftlichen Stellungnahme gibt das Bayerische Gesundheitsministerium an, im Freistaat derzeit aber keinen Bedarf für weitere technische Lösungen zu sehen. Heißt auf Deutsch: es bleibt vorerst dabei, dass ein direkter Datenzugriff der Gesundheitsämter im Bedarfsfall nur über Luca funktioniert.

Ein weiteres Problem: Der Datenwust

Doch trotz eines möglichen direkten Datenzugriffs, eine durch und durch digitale Kontaktermittlung, bei der im Bedarfsfall die ansteckungsgefährdeten Gäste mittels SMS automatisch informiert werden, geht mit Luca trotzdem nicht.

Das Problem ist der enorme Datenwust, der bei größeren Veranstaltungen oder Gastronomiebetrieben entsteht. Zwar bietet die Luca-App gewisse Filterwerkzeuge aber die wirklich ansteckungsgefährdeten Gäste ohne Telefonrecherche punktegenau herauszufischen ist schwierig.

Deswegen sei es unabdingbar, dass die QR-Codes nicht am Eingang, sondern an den einzelnen Tischen platziert werden, um eine wirklich zielführende Kontaktermittlung durchzuführen, schreibt beispielsweise das Augsburger Landratsamt auf BR-Anfrage.

Dessen Chef, der Augsburger Landrat Martin Sailer nennt im BR-Interview das Beispiel eines großen Einkaufszentrums, bei dem man sich nur am Eingang registrieren könne. Dann nütze die Luca App gar nichts, weil man dort die vielen möglichen Kontakte nicht nachverfolgen könne, so Sailer.

Der Faktor Mensch

Ähnliche Beispiele hört man auch aus dem Münchner Gesundheitsreferat. Aber selbst wenn überall QR-Codes bereitliegen, eine Garantie, dass sich ein Gast auch wirklich über den Code angemeldet hat, gibt es nicht. Deswegen müsse man eben immer noch per Telefon überprüfen, wer mit wem, wann, wo Kontakt hatte, so Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Aus einem dritten bayerischen Gesundheitsamt heißt es hinter vorgehaltener Hand, dass mit der Luca App nichts gewonnen sei. Was analog über eine Zettelwirtschaft schon nicht funktioniert habe, könne nicht besser werden nur weil man die Listen nun in digitaler Form bekomme.

Digitale Superlösung – erstmal nicht in Sicht

Was in der Recherche deutlich wird: Die eine digitale Superlösung mit der Kontaktnachverfolgung komplett automatisch möglich wäre - ist nicht so leicht umzusetzen, wie vielleicht Anfangs gedacht. Heißt konkret: Ohne Contact-Tracing-Teams und Telefon wird es so schnell nicht gehen.

Den Wirt des "München72", Thomas Zufall macht das sprachlos. Immerhin sei die automatische Kontaktnachverfolgung von der Politik suggeriert worden. Dass man nun eineinhalb Jahre nach der Pandemie noch nicht wirklich weiter sei findet Zufall erschreckend.