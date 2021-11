Kontakte runter vor Weihnachten: "Müssen Krankenhäuser schützen"

Mediziner und Politiker aus niederbayerischen Corona-Hotspots fordern rasche Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen bis Weihnachten einzudämmen. "Ich hoffe wirklich inständig, dass wir die Lage bis dahin einigermaßen unter Kontrolle haben", mahnt Gerhard Schlegel, Vorstand der Rottal-Inn-Kliniken. Ansonsten könnte das den Ärzten und Mitarbeitern "egal in welchem Alter sehr schwer fallen und vielleicht sogar das Genick brechen, wenn wir da keine richtige Lösung haben". Gemeint ist damit seine Sorge, der Durchhaltewillen des Personals könnte einbrechen.

Volle Intensivstation, kein Platz für Notfälle

Bereits jetzt seien die Rottal-Inn-Kliniken am Anschlag. Die Intensivstation ist laut Schlegel "seit Tagen restlos voll", für Notversorgung könne man nicht mehr zur Verfügung stehen. "Das ist ganz bitter für unsere Leute, für unsere Ärzte", sagt Schlegel, der sich eine kurzfristige Lösung wünschen würde. "Wir müssen irgendwie schauen, dass unsere Pflegekräfte und Ärzte durchhalten", so der Klinikchef zum BR. "Es wird eine Frage der Dauer sein, das geht natürlich nicht grenzenlos."

"Wir haben einen Riesen-Schulterschluss in unserer Klinik, das ist direkt ergreifend." Gerhard Schlegel, Vorstand Rottal-Inn-Kliniken

"Was in den Kliniken geleistet wird, ist fast unmenschlich", betont Schlegel und appelliert: "Das Personal arbeitet bis zum Umfallen. Jetzt brauchen wir die Hilfe der Bevölkerung. Bitte lassen Sie sich impfen, halten Sie Abstand, tragen Sie Maske und beschränken Sie Ihre Kontakte."

Vor zwei Wochen waren bereits zahlreiche Patienten der Rottal-Inn-Kliniken in einer großen Verlegeaktion in andere Kliniken gebracht worden, um Platz für neue zu schaffen.

Bernreiter: "Wir stehen am Abgrund"

Der Deggendorfer Landrat und Landkreistagspräsident Christian Bernreiter (CSU) fordert, "dass man die Kontakte die nächsten zwei, drei Wochen deutlich nach unten fährt. Denn sonst haben wir an Weihnachten ein noch viel größeres Problem als derzeit." Das machte er auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei deren Besuch am Freitag im Landkreis Passau klar: "Wir stehen am Abgrund."

Verlegungen ins Ausland drohen

"Es geht darum, dass wir unsere Krankenhäuser schützen", so Bernreiters Konsequenz aus der angespannten Lage. "Die nächsten Tage gibt es Abverlegungen aus Bayern hinaus. Das Nächste ist dann das Ausland. Portugal und Frankreich haben Hilfe angeboten." Absehbar seien dann Diskussionen mit den Verwandten, warum gerade ihr Angehöriger verlegt werden soll.

"Das ist alles nicht lustig. Es kann dann ein Herzinfarkt nicht mehr behandelt werden", warnt Bernreiter. "Das findet ja alles schon statt. Um das geht's, und nicht darum, dass wir jemanden gängeln möchten."

Das Klinikum Landshut hat bereits damit begonnen, Intensivpatienten nach Hamburg zu verlegen. So soll der nötige Platz für unaufschiebbare Notfälle geschaffen werden.