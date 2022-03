Konsum in der Kiesgrube - Ärger in der Nachbarschaft

Der Bürgermeister von Sindelsdorf im Landkreis Weilheim-Schongau steht mit einem dicken gelben Aktenordner in seiner Schreinerei. Er lenkt die Geschicke der 1200 Einwohner im Nebenamt. Den Ordner hat er von seinem Vorgänger geerbt – samt der Aufgabe – ein Gewerbegebiet auf einer aufgelassenen Kiesgrube zu verwirklichen. An der Kreuzung der Autobahn A95 mit der Bundesstraße 472. Die Aufgabe hat die Gemeinde einem Investor aus Grünwald übertragen. Dadurch muss sie selbst nur die Planungskosten tragen. Auf dieser ausgebeuteten Brachfläche sollen Geschäfte entstehen.

Dorfläden und kleine Märkte fürchten um die Existenz

Eine Tankstelle mit Mini-Shop, ein sogenannter Vollsortimenter, also ein Supermarkt mit Bäckerei und Getränkemarkt und ein Drogeriemarkt - das ist der letzte Stand der Planung. In den Nachbarorten sieht man dieses Projekt kritisch. Die Dorfläden in Habach und Sindelsdorf fürchten um ihre Einnahmen. Der kleine Supermarkt in Iffeldorf fürchtet sogar um seine Existenz. Dessen Pächter Wolfgang Mayr will den Markt renovieren. Ob sich das mit der neuen Konkurrenz rechnet? "Das ärgert uns, weil wir schauen, dass hier für die Kundschaft eine Vielfalt vorgehalten wird, die Anderen machen mit einer großen Fläche unsere Arbeit kaputt."

Auch die Kunden seines (Edeka-Ladens) in Iffeldorf bräuchten im benachbarten Sindelsdorf ein paar Kilometer weiter nicht noch einen Markt. "Jetzt haben wir da schon einen Supermarkt – und jetzt kommt da wieder einer. In Penzberg sind auch schon viele." (Ein Kunde) "Ich finde es nicht gut, dass da noch ein Supermarkt entsteht. Es ist genügend in der Gegend da – und mehr brauchts net." (Eine Kundin).

"In der Form eine Qualität, die eher schadet“

Auch der Bürgermeister der Stadt Penzberg Stefan Korpan (CSU) ist gegen neue Märkte auf der grünen Wiese. Auch seine Gemeinde ist direkter Nachbar. "Ich glaube, keiner würde was gegen eine Gewerbefläche sagen für Firmen, für Handwerker. Für Industrie, für Gewerbe – die Arbeitsplätze schaffen," sagt er. "In der Form ist das eine andere Qualität, die eher schadet." Die beiden CSU-Bürgermeister haben bereits miteinander gesprochen. Penzberg hat eine Prüfung beantragt. Die Arbeiten für Bürgermeister Obermaier in Sindelsdorf gehen derweil in die entscheidende Phase. Die Regierung von Oberbayern fordert eine andere Straßen-Anbindung der 15.000 m2 großen Gewerbefläche. Die Regierung sagt, das Gelände sei zu weit vom Ortskern entfernt und verstößt damit gegen das sogenannte Anbindungsgebot. Nach dem müsste das Gewerbe räumlich direkt mit dem Ort verbunden sein. Doch der liegt auf der anderen Seite der Autobahn A 95.

Ein Investor aus Grünwald soll das Gelände vermarkten

Die Entwicklung der Fläche liegt bei einem Investor aus Grünwald. Die Firma CDP GmbH für Projektentwicklung wollte ursprünglich auf dem Gelände noch einen Discounter unterbringen. Doch das hat die Regierung dann in dieser Größe nicht genehmigt. Sindelsdorfs Bürgermeister kommentiert das so: "Das Ganze liegt bei einem Investor. Der versucht jetzt im Land nachzufragen, was ist denn überhaupt genehmigungsfähig." Erste Erfolge haben die Gegner des Projekts verzeichnet. Der zusätzliche Discounter ist inzwischen aus dem Katalog gestrichen. Genauso wie ein Fast-Food-Restaurant, das ebenfalls in einer alten Planung noch enthalten war. Die Gemeinde Sindelsdorf hofft jetzt, dass der abgespeckte Bebauungsplan der den Gegnern immer noch viel zu fett ist, bis Ende des Jahres verabschiedet werden kann.