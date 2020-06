Konstruierte Vorwürfe und eine AfD-Kampagne gegen Söder

An besagtem Mittwoch ist Söder zu Gast in der BR-Sendung "Jetzt red i". Auch hier werden zahlreiche Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern zu Face Shields und angeblicher Vorteilsnahme Söders eingehen. Noch kurz vor Beginn der Sendung verbreitet der AfD-Bundestagsabgeordnete Johannes Huber über seine Facebookseite (mehr als 44.000 Likes) die Vorwürfe gegen Söder. Auch Huber übernimmt Teile von Hermans Ursprungstext wortgleich, fügt jedoch den konkreten Vorwurf der Vorteilsnahme hinzu:

"Der Bayerische Ministerpräsident hat ganz offensichtlich ein finanzielles Interesse an der Aufrechterhaltung der sogenannten Schutzmaßnahmen, denn seine Frau Karin Baumüller-Söder stieg vor kurzem in das Corona-Business ein." Johannes Huber, AfD Bundestagsabgeordneter am 27. Mai auf Facebook

Huber verbreitet zu seinem Post auch eine Bildmontage. Sie zeigt Söder mit einem per Foto-Montage eingefügten Face Shield, umgeben von mehreren 100-Euro-Bündeln. Dazu der Vorwurf, dass Söders Frau Gesichtsmasken produziere, er "die Angst vor Corona" schüre und der CSU-Kulturminister Bernd Sibler sich die Face Shields beispielsweise für Theater- oder Kinobesuche vorstellen könne. Überschrieben wird diese Behauptung mit "Amigo-Teamwork". Der Post selbst wird mehr als 5.000 Mal geteilt. Die Bildmontage taucht in den kommenden Tagen wiederholt auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auf.

BR deckt in Artikel Falschbehauptungen der AfD auf

Huber wird später seinen Facebook-Post erweitern, den BR-Text über die Falschbehauptungen der AfD verlinken, darauf hinweisen, dass "der Großteil der Masken gespendet wurde". Den ursprünglichen Post löscht er nicht.

Am Tag nach Söders Auftritt bei "jetzt red i" steigt auch der Deutschland-Kurier in die Kampagne mit ein. Die Transparenzinitiative "Newsguard" bezeichnet den Deutschland-Kurier als "rechtskonservative Webseite, die die AfD unterstützt und sich gegen Einwanderung wendet". In der Vergangenheit sei die Seite durch die Verbreitung von Falschmeldungen aufgefallen. Gedruckte Ausgaben liegen bei AfD-Parteitagen aus. Mehrfach kam das Blatt in die Kritik, unter anderem weil die Unterstützung der Partei durch den Deutschland-Kurier nicht als Spende ausgewiesen wurde.

Firma Baumüller verändert Pressemitteilung

Am Freitag dann veröffentlicht die bayerische AfD-Vorsitzende Miazga die genannte Karikatur. Söder schaltet einen Medienanwalt ein, um gegen die Verleumdungen der Partei vorzugehen.

Die Firma Baumüller verändert am 31. Mai die Pressemitteilung auf ihrer Homepage und macht das nicht ersichtlich. Der Satz: "Alle produzierten Face Shields wurden für die eigenen Mitarbeiter bzw. für Spendenzwecke hergestellt" wird dort eingefügt. Dies war in der vorherigen Version der Mittelung nicht in dieser Deutlichkeit vermerkt.

Auf BR-Anfrage konkretisiert die Firma ihre Angaben zu den produzierten Face Shields. Sie betont, dass man zu keinem Zeitpunkt Exemplare verkauft habe und das auch nie plante. Die Fertigung sei ausschließlich für die Spende an ein Nürnberger Krankenhaus in Auftrag gegeben worden. Das belegt auch ein interner Mailverkehr, der dem BR vorliegt. Weitere Gesichtsschilder seien für Mitarbeiter der Firma hergestellt worden, die die Abstandsregeln während der Produktion nur schwer einhalten könnten, so ein Sprecher der Firma.

Die Firma Baumüller macht einen Umsatz von 242 Millionen Euro mit der Herstellung von Antrieben für Produktionsstraßen im Maschinenbausektor. Ein hochspezialisierter und lukrativer Markt, weitaus ertragreicher als die Produktion von Plastikvisieren.

AfD-Vorsitzende Miazga verbreitet weiter Unterstellungen

Selbst nachdem BR24 sowie diverse Regionalzeitungen über die Fakten in dem Fall berichtet hatten, veröffentlichte die AfD-Vorsitzende Miazga am Pfingstwochenende ein elf-minütiges Video, in dem sie weiter von "geschäftlichen Verwicklungen von Markus Söder beziehungsweise dessen Frau in Sachen Face Shields" spricht. Miazga hält in dem Video an den Unterstellungen gegenüber Söder fest, deutet an, dass vielleicht in Zukunft eine "Produktionsstätte für Gesichtsschilder sehr einträglich" sein könnte, und dass die Firma Baumüller über die Produktionsmöglichkeiten verfüge.

Eine Nachfrage von BR24 an Corinna Miazga bleibt in dieser Woche unbeantwortet. So scheint es, als halte die Landesvorsitzende an ihren Unterstellung gegen den Ministerpräsidenten fest. Belege für Vorteilsnahme im Amt oder für Korruption liefert sie nicht. In ihrer Videobotschaft an Pfingsten gibt sie sich unschuldig: Sie stelle ja nur Fragen.