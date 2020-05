Konstituierende Stadtratssitzungen in Weiden und Amberg

Der Stadtrat in Weiden trifft sich am Nachmittag zur konstituierenden Sitzung in der Max-Reger-Halle. Dabei werden auch die Posten des zweiten und dritten Bürgermeisters im Rahmen einer Wahl neu besetzt.

Keine Vereidigung des OB in Weiden

Eine Vereidigung des neu gewählten Oberbürgermeisters Jens Meyer (SPD) entfällt. Er war in der vergangenen Wahlperiode bereits zweiter Bürgermeister und gilt nach dem bayerischen Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz als wirksam vereidigt. Ein besonderer Schachzug, denn Meyer müsste vom lebensältesten Stadtrat vereidigt werden, der jedoch der AfD angehört, die frisch ins Kommunalparlament gewählt wurde.

Amberger Stadtrat trifft sich im ACC

Auch in Amberg kommt der Stadtrat heute zur konstituierenden Sitzung im Amberger Congress Centrum zusammen. Auch dort werden zunächst die neu gewählten Stadtratsmitglieder vereidigt sowie zweite und dritte Bürgermeister gewählt. Oberbürgermeister in Amberg bleibt Michael Cerny (CSU).