Konstituierende Sitzung in Weiden: OB kritisiert Corona-Demo

Der Stadtrat von Weiden hat in seiner konstituierenden Sitzung am Nachmittag den zweiten und dritten Bürgermeister gewählt. Zweiter Bürgermeister ist ab sofort Lothar Höher von der CSU. Er ist Bezirkstagsvizepräsident und war bereits zwölf Jahre lang dritter Bürgermeister. Neuer dritter Bürgermeister ist Reinhold Wildenauer von der FDP.

Neuer OB wird nicht vereidigt

Der neue Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) wurde nicht vereidigt, seine Vereidigung sei bereits wirksam, sagte er vor der Sitzung. Meyer war bereits 13 Jahre lang zweiter Bürgermeister in Weiden. In seiner ersten kurzen Ansprache zu Beginn der Sitzung sagte Meyer, er wolle seine Leitlinie weiter umsetzen, nämlich den Zusammenhalt in der Stadt stärken.

Corona-Demo: OB fehlt "jegliches Verständnis"

Auch er äußerte deutliche Kritik an einer Demonstration vergangenen Samstag in der Weidener Innenstadt gegen die Einschränkung der Grundrechte, an der 300 Menschen teilgenommen hatten. Er habe bis zu einem gewissen Grad Verständnis, wenn Menschen sich eingeschränkt fühlen mögen, sagte Meyer. "Aber das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit haben einen Rang, der höher ist als Bewegungs- und Versammlungsfreiheit", so der OB. Ihm fehle jegliches Verständnis, weil mit dieser Veranstaltung die wochenlangen Bemühungen konterkariert würden. "Lasst uns lieber inne halten und an die denken, die gesundheitlich eingeschränkt sind, die gestorben sind oder die jemanden verloren haben und in den letzten Stunden nicht dabei sein konnten", rief Meyer auf.

Kritik auch von Landrat Meier

Und vor allem solle man an die Stützen der Stadtgesellschaft denken, wie den Rettungsdienst, Pflegende, Ärzte, Personen in Krisenstäben oder Hilfsorganisationen und viele andere, die seit Wochen alles gäben. Am Wochenende hatte bereits der Neustädter Landrat Andreas Meier (CSU) bei Facebook harsche Kritik an den Demonstrationen vom Wochenende geübt.