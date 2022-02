Konkurrenz im Himmel: Drohnenjagd auf Falken in Schillingsfürst

"Sie ist wieder zurück", sagt Burkhard Hellmann freudestrahlend. Von ihrem Ast in der Voliere hüpft das weiß-braun gefiederte Sakerfalken-Weibchen Diana auf den dicken, grauen Lederhandschuh und zwitschert. Burkhard Hellmann ist seit mehr als 40 Jahren Falkner und der neue Pächter der Falknerei in Schillingsfürst. Als Küken hat er Diana vor zwölf Jahren von Hand aufgezogen. Mit Schrecken erinnert er sich an den Tag, als sie verschwand.

Hetzjagd mit Drohne auf Falken-Weibchen

Bei einem Trainingsflug für die neue Saison stand Burkhard Hellmann mitten auf dem Gelände der Falknerei und ließ das sogenannte Federspiel, ein mit Fell bezogenes Stück Leder, an einer langen Schnur durch die Luft kreisen. Diana drehte ihre Runden. Als sie wieder im Anflug auf das Spielzeug war, sah Hellmann, wie plötzlich eine Drohe aufstieg. Schnurstracks habe sie Fahrt in Richtung des Falkenweibchens aufgenommen. Mehrere Minuten habe die Drohne Diana regelrecht gejagt. Der Moment, als Hellmann realisierte, dass er ihr nicht helfen kann, sei schrecklich gewesen. "Ich habe mich total hilflos gefühlt", sagt der 62-Jährige.

Falken-Weibchen Diana fast drei Tage verschwunden

Gemeinsam mit anderen Falknern hat Hellmann Diana gesucht. Hinweise von Spaziergängern liefen zunächst ins Leere. Das Telemetriegerät, das sie an einem Lederband an ihrem Fuß trug, verlor nach etwa zweieinhalb Stunden das Signal. Nach fast drei Tagen fand der 62-Jährige Diana dann wieder: Auf einem Baum nahe des Schillingsfürster Fischhausbads am Waldrand. Doch sie hatte einiges an Gewicht verloren. Deswegen gehört im Moment Wiegen zur täglichen Routine. Heute sind es 916 Gramm, und Hellmann ist vollkommen zufrieden. "Wir haben Diana mit einigen Leckereien wie Ratten und Tauben wieder aufgefüttert", sagt der Falkner.

Vertrauen zwischen Falke und Falkner gestört

Dennoch habe die Drohnen-Attacke bei Diana tiefe Spuren hinterlassen, sagt Hellmann. Frei fliegen lassen könne er sie im Moment noch nicht. Zu groß sei die Verunsicherung bei Diana. Falkner und Vogel gehen eine innige Beziehung miteinander ein. Ein Vertrauensverhältnis, das über viele Jahre wächst – bei Diana und Burkhard Hellmann muss es nun durch viel Zuneigung wieder aufgebaut werden, sagt er. Denn die Drohne habe das Training und damit auch die Beziehung zwischen ihm und dem Vogel gestört.

Drohnen sorgen für Stress bei Vögeln

Am Boden haben Vögel schon viel Lebensraum aufgeben müssen, nun bekommen sie auch in der Luft immer mehr Konkurrenz. Ein leises Surren, ein Blinken, ein steiler Anflug. Drohnen können auch für wildlebende Vögel ein Problem darstellen, sagt Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). Einige Tiere könnten die Flugobjekte sogar für Angreifer halten, ergänzt Hellmann. Klar ist, dass Drohnen bei Vögeln vor allem für Stress sorgen und einen Fluchtreflex auslösen, so von Lindeiner. Hobby-Flieger schätzten oftmals die Reaktionen der Vögel falsch ein. Brütende Weibchen blieben besonders lange bei ihrem Nachwuchs und zögerten die Flucht hinaus, erklärt der Biologe. So zeigten sie nach außen hin zwar keine Reaktionen, litten aber dennoch unter enormem Stress, was bei unerfahrenen Drohnen-Piloten mit Zutraulichkeit verwechselt werden könnte.

Drohnenflug kann zu Straftat werden

Menschen, die mit ihren Drohnen absichtlich Vögel jagen – das muss unbedingt unterbunden werden, sagt von Lindeiner entschieden. Es sei zudem auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten, Tiere dieser Arten zu stören oder erheblich zu beeinträchtigen, insbesondere an ihren Brutplätzen. Das werde sogar als Straftat geahndet.

Drohnen helfen aber auch beim Artenschutz

Drohnen können aber auch einen wertvollen Beitrag leisten, meint der Artenschutzreferent des LBV. Mit Hilfe der Flugobjekte könnten beispielsweise Vogelbestände überwacht oder Gelege ausfindig gemacht werden, um sie zu schützen. Dabei achten die Forscher aber penibel darauf, die Vögel nicht zu stören und fliegen ausschließlich in großem Abstand zu ihnen. Auch seien die Flüge alle offiziell angemeldet.

Für Sakerfalken-Dame Diana ist die Drohnen-Attacke glimpflich ausgegangen. Falkner Burkhard Hellmann hofft, dass sie bald wieder unbeschwert in Schillingsfürst durch die Lüfte fliegen wird. Denn Falken sind mit rund 300 Kilometer pro Stunde die schnellsten Jäger im Himmel.