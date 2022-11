Konkurrenz für Kirchen: Freie Trauerredner auf dem Vormarsch

Wie eine Bestattung aussieht, das war in Bayern lange Zeit klar: kirchlich, nach festem Ritus, mit Pfarrer. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das verändert – und deshalb spielen freie Trauerredner eine immer größere Rolle. Kristin Holighaus ist freie Rednerin in München. Sie stellt fest, dass die meisten Menschen, die zu ihr kommen, keine Bindung mehr an die Kirche haben. "Und deshalb können sie mit einer Liturgie oder eben diesem kirchlichen Rahmen nichts anfangen und möchten gerne mehr den Verstorbenen in den Mittelpunkt der Trauerfeier gestellt bekommen."

Individueller Abschied gewünscht

Als sie vor zwei Jahren als Rednerin anfing, bekam Holighaus viele Anfragen, der Bedarf ist groß. Laut dem Verband der deutschen Trauerredner interessieren sich immer mehr für den Beruf. Viele freie Rednerinnen und Redner können sich mehr Zeit für die Gestaltung der Bestattung nehmen, manche begleiten die Familie intensiv. Luftballons am Grab fliegen lassen, den Sarg gestalten, auch das ist bei einigen möglich.

Und bei der Ansprache am Grab wird auf die Wünsche und Vorstellungen der Angehörigen explizit eingegangen, sagt Kristin Holighaus. "Da man keine Festlegung auf einen Rahmen hat, ist zunächst alles denkbar. Viele Leute bleiben trotzdem in einem sehr klassischen Rahmen oder wollen das auch bleiben." Denkbar aber sei vieles. Sie frage daher ganz offen: "Was ist denn die Jenseitsvorstellung? Was glauben Sie denn: Was kommt nach dem Tod? Und bette das dann auch so ein, dass das zu der Vorstellung passt."

Auch die Kirchen machen nun individuelle Abschiede möglich

Der große Wunsch vieler sei ein individueller Abschied, so Trauerrednerin Holighaus. Das haben auch die beiden großen Kirchen erkannt. In München wollen die evangelische Segen-Servicestelle und der katholische Bestattungsdienst deshalb ebenso individuellen Wünschen nachkommen.

Heidrun Oberleitner-Reitinger leitet den katholischen Bestattungsdienst und macht sich für die christliche Tradition stark: "Was uns ausmacht, ist tatsächlich unsere Botschaft. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich jemanden damit erschlage. Ich sage das bewusst so bisschen provokant. Und trotz allem haben wir diese Botschaft der Hoffnung auf ein anderes Leben nach dem Tod. Die spiegelt sich wider in den Texten, in den Gebeten, die wir sprechen. Und es tut den Menschen gut, so einen Rahmen zu haben."

2020 erstmals weniger als jede zweite Bestattung kirchlich

Tatsächlich werden immer weniger Bestattungen in Deutschland von katholischen oder evangelischen Geistlichen begleitet, wie die Verbraucherinitiative Aeternitas in diesem Jahr feststellte. Demnach sei deutschlandweit 2020 nicht einmal mehr die Hälfte der Bestattungen kirchlich gewesen. 2019 betrug der Anteil der katholischen und evangelischen Bestattungen demzufolge 52,1 Prozent. Im Jahr 2000 waren es noch 71,5 Prozent.

Aeternitas wertet diese rückläufigen Zahlen kirchlicher Bestattungen als weiteren Beleg für einen "tief greifenden Wandel, dem das Bestattungswesen in den letzten Jahrzehnten unterliegt". Dies zeige sich unter anderem auch am Trend zur Feuerbestattung. Über 70 Prozent der Verstorbenen werden hierzulande mittlerweile eingeäschert, vor 30 Jahren betrug der Anteil weniger als ein Drittel.

Konkurrenz belebt?

Und dieser Wandel vollzieht sich eben nicht nur bei der Wahl der Bestattungsart, sondern auch bei der Wahl des Redners oder Trauerbegleiters. Tatsächlich sind freie Redner oftmals auch Theologen, die nicht in den kirchlichen Dienst wollten - umgekehrt lassen sich Pfarrer inspirieren von neuen Formen, die bei der Konkurrenz entstehen. Auch das Abschiednehmen wird eben immer individueller.