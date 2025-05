Konklave in Rom – Was erwarten wir vom neuen Papst?

Die Welt schaut auf Rom. Rund 250.000 Menschen beteten bei der Trauerfeier des verstorbenen Papstes Franziskus auf dem Petersplatz. Auch zahlreiche Staatsführer, Monarchen und Prominente erwiesen ihm die letzte Ehre. In Bayern lagen die TV-Einschaltquoten bei über 50 Prozent. Wenn ab heute, dem 7. Mai, 133 Kardinäle im Konklave den 267. Papst wählen, werden das nicht nur die 1,4 Milliarden Katholiken in aller Welt mit Spannung verfolgen.

Doch das große Interesse kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass allein im vergangenen Jahr rund 403.000 Menschen in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Mittlerweile ist der Anteil an der Bevölkerung auf unter 20 Prozent gefallen – der Abwärtstrend ist seit 30 Jahren ungebrochen. Das Angebot der Kirchen kommt immer weniger an. Selbst Papst Franziskus hat als sogenannter Reformer zumindest in Deutschland daran nichts ändern können.

Frischer Wind durch Synodalen Weg

Dabei wird durchaus diskutiert über die Zukunft der katholischen Kirche: Der Synodale Weg brachte frischen Wind bei Themen wie Zölibat, Frauen im Priesteramt oder gleichgeschlechtliche Paare. Der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler sagt: "Wir bewegen uns schnurstracks auf den verheirateten Priester hin." Aber es gibt auch Kritik an den Reformideen, die besonders von deutschen Gläubigen ausgehen. Papst Franziskus warnte: "Es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland. Wir brauchen nicht zwei davon."

Was wünschen und erwarten wir uns von einem neuen Papst? Sollte er grundlegende Reformen anstoßen? Oder muss sich die katholische Kirche wieder stärker auf ihre Traditionen besinnen? Warum treten immer noch so viele Menschen aus der Kirche aus?

Diskutieren Sie mit!

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger in Freising mit dem Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler und dem EVP-Vorsitzenden und Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Manfred Weber (CSU).