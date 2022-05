Konjunkturbericht: Unternehmen melden gute Geschäftslage

Im aktuellen Konjunkturbericht der IHK Regensburg für die Oberpfalz und den Landkreis Kelheim haben 51 Prozent der Unternehmen eine gute Geschäftslage gemeldet. Damit zeigt sich laut IHK-Präsident Michael Matt die regionale Konjunktur noch stabil.

Höhenflug im Bau lässt nach

Positives melden Hotels, Gastronomie das Reisegewerbe: Nach den Corona-Lockerungen soll eine Erholung kommen. Wohingegen der Höhenflug im Bau nachlasse. Die aktuelle Kapazitätsauslastung sei auf dem höchsten Wert seit 2019, doch die gestiegenen Material-, Energie- und Transportkosten stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen.

Ukraine-Krieg: Erwartungen gehen zurück

Die Erwartungen für die kommende Zeit gehen mit Ausnahme der Tourismusbetriebe zurück. Die weltpolitische Lage und der Energiemarkt sollen die regionale Wirtschaft laut der Industrie- und Handelskammer in den kommenden Monaten zurück in den Krisenmodus schicken.

Der Ukraine-Krieg verursacht laut IHK bei 64 Prozent der befragten Betriebe in der Oberpfalz und im Landkreis Kelheim Einschränkungen im Geschäftsablauf, wie das Stocken der Lieferketten. Vier von zehn Unternehmen sollen in den nächsten Monaten Preiserhöhungen vollständig an ihre Kunden weitergeben müssen, nur fünf Prozent geben an, keine Erhöhungen zu planen. Es herrsche große Unsicherheit und Zurückhaltung. Durch die fehlende Planungssicherheit fahren viele Unternehmen auf Sicht, heißt es.

Arbeitsmarkt nicht von Krise betroffen

Nicht von der Krise betroffen ist der Arbeitsmarkt, hier werden weiterhin Fachkräfte gesucht. In der Konjunkturumfrage werden regionale Unternehmen aller Größen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen zu ihrer Geschäftslage befragt.