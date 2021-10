Kongress in Furth: Wie hat die Pandemie die Bildung verändert?

Der Präsenzunterricht läuft wieder - und neben Schülerinnen und Schülern kommen am Freitag auch Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft an das Maristen-Gymnasium in Furth im Kreis Landshut. Unter dem Motto "Changes" - also "Veränderungen" - diskutieren unter anderem Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch über Bildung und Erziehung in Zeiten von Corona.

Bildungseinrichtung als Ort der Begegnung

Das Ziel der Veranstaltung sei, so Schulleiter Christoph Müller, die verschiedenen Erfahrungen aus anderthalb Jahren Pandemie zusammenzutragen: "Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Wir profitieren von Zusammenarbeit, vom Feiern, von gemeinsamen Diskussionen und genau davon wurden wir abgehalten".

Mit dem Kongress wollen die Schule und das Katholische Schulwerk Bayern deswegen ein Signal setzen: Schulen, Universitäten oder andere Bildungseinrichtungen sollen wieder als Ort der Begegnung wahrgenommen werden.

Neue Lösungen auch bereichernd

Persönliche Begegnungen hätten während Homeschooling und Distanzunterricht nämlich am meisten gelitten. Schon in der Anfangsphase der Pandemie mussten Schulen umdenken, in kurzer Zeit Präsenzveranstaltungen in virtuelle Klassenräume verlegen und Unterrichtsmaterialien im Netz bereitstellen. Dabei seien neue Lösungen entstanden - nachhaltig und nicht nur in Pandemiezeiten nützlich, sagt Schulleiter Müller

"Wir haben natürlich alle einen großen Schub erlebt, was die Digitalisierung angeht. Das wollen wir jetzt auch in die Zukunft retten." Christoph Müller, Schulleiter am Maristen-Gymnasium

Ein Online-Portal, eigenes programmiert von einem Lehrer des Gymnasiums, soll auch künftig im Einsatz bleiben und den Präsenzunterricht weiter verbessern. "Das konnten wir vor Corona so nicht darstellen", sagt Müller, "das hat uns diese Situation aufgenötigt, wir haben das angenommen und werden das nun auch weiterverfolgen".

Aus der Pandemie-Zeit lernen

In vielen Schulen allerdings war die Umstellung auf den Online-Unterricht mit großen Problemen verbunden, heftige Kritik am Kultusministerium und an der Staatsregierung war die Folge.

Der Kongress "Changes" in Furth sei jedoch kein Signal an die Politik, betont der Schulleiter: "Wir haben eine Zeit erlebt, in der wir an den Schulen, aber auch in der Politik unser Bestes gegeben haben, um das einigermaßen in den Griff zu bekommen". Jetzt stünden alle Beteiligten vor der Aufarbeitung und der Frage: Was lernen wir daraus?

Der Kongress sei deswegen bewusst auf den Anfang des neuen Schuljahres gelegt worden. Als Aufbruch in eine "hoffentlich normalere Zeit".