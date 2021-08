Konfliktstoff: Ausbau von Bayerns Feldwegen

Für Landwirt Josef Stadler ist Zeit Geld: Er hat eine Biogasanlage bei Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz – wenn er Grünland mäht, fahren fünf bis sechs Schlepper nur für ihn. Die Flurwege in seiner Gegend sind aus den 1960er-Jahren, haben Löcher und Risse. Früher waren Flurwege auf 2,50 Meter ausgelegt, für Schlepper von 5 Tonnen Gewicht. In der Erntezeit, wenn viele Landwirte unterwegs sind, kommen sie auf den schmalen Wegen kaum aneinander vorbei, das kostet Zeit und Nerven.

Josef Stadler ist froh über den neuen, breit asphaltierten Wirtschaftsweg, der an seiner Biogasanlage gebaut wurde. Es ein so genannter "Kernweg", finanziert aus Mitteln der Ländlichen Entwicklung. Bayern soll in den nächsten Jahren ein modernes, leistungsfähiges Wegenetz bekommen, für Landwirte, die überregional und mit großen Maschinen arbeiten. Die neuen Kernwege sind 3,50 Meter breit asphaltiert, mit einem befahrbaren Seitenstreifen von je 0,75 Metern und ausgelegt auf Landmaschinen bis zu 40 Tonnen Gewicht.

Immer mehr Grundstücksbesitzer verhindern Verbreiterung

Auch der Gänsmühlweg bei Sulzbürg sollte zum Kernweg ausgebaut werden. Der unbefestigte Schotterweg führt durch ein Landschaftsschutzgebiet und ist umgeben von Hecken und Bäumen. "Die wären dem Asphalt zum Opfer gefallen", sagte Sigrid Schindler vom Bund Naturschutz Mühlhausen. Verhindert wurde der Ausbau durch einen Landwirt, der nicht verkaufen wollte: Denn ohne die Flächen zur Verbreiterung – kein Kernweg. Die Flächen sind das größte Hindernis beim Wegeausbau: Immer mehr Grundstücksbesitzer stellen sich quer.

Die Oberpfalz ist einer der Schwerpunkte im Kernwegeprogramm: 17 Millionen Euro stehen aktuell für den Ausbau der Feldwege bereit. Ein Kilometer kostet 300.000 Euro, aber der Freistaat trägt 85 Prozent der Baukosten. Für die Kommunen ist das Kernwegeprogramm ein attraktives Angebot – der Bund Naturschutz aber warnt vor einer Zerstörung der Landschaft. Die Kernwege seien auf agrarindustrielle Strukturen ausgelegt. "Es sind nur wenige Landwirte, die diese Asphalttrassen brauchen", sagt Sigrid Schindler, "zum Beispiel, weil sie den Input für ihre Biogasanlage über 40 bis 50 Kilometer abholen müssen."

Umdenken für Umweltschutz - Nicht unbedingt Asphalt

Martin Stahr vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz versucht, zu vermitteln: Seit diesem Jahr stellt das Amt den Kommunen frei, ob sie ihre Kernwege mit Asphalt, Schotter oder Betonspurbahnen ausbauen wollen. "Wir haben das Bienen-Volksbegehren zum Anlass genommen, umzudenken", sagt Martin Stahr. "Aus Sicht der Verwaltung muss es nicht mehr Asphalt sein." Er möchte weg vom Image der "bösen" Flurbereinigung, die die Landschaft ausräumt. Inzwischen müssen die Seitenstreifen mit heimischem Saatgut angesät werden und als Ausgleich für die Flächenversiegelung werden Blühwiesen oder Biotope angelegt.

Der Konflikt um den Ausbau der Wirtschaftswege wird weitergehen: Die Oberpfalz ist erst der Anfang, in den nächsten Jahren sollen bayernweit hunderte Kilometer Feldwege ertüchtigt werden. Die Zielvorgabe aus dem Landwirtschaftsministerium lautet: 60 Kilometer pro Jahr.