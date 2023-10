Konflikt in Bergkarabach: Armenier in Nürnberg in Sorge

Der Konflikt habe sich über Monate hinweg zugespitzt, ohne dass die Weltgemeinschaft eingegriffen habe, sagt Margret Assoian-Link vorwurfsvoll. Dass der Nachbar Aserbaidschan dann am 19. September in Bergkarabach einmarschiert ist, sei dann aber doch ein Schock gewesen, erzählt die Vorständin der armenischen Gemeinde in Nürnberg. Täglich bekommt Margret Assoian-Link Fotos und Videos aus der Konfliktregion auf ihr Smartphone.

20 Menschen in einer Wohnung

Zusammen mit dem 37 Jahre alten armenisch-apostolischen Pfarrer Ter Aygik Hovhannisyan organisiert sie Hilfe für die Menschen in der Konfliktregion. Teilweise würden im armenischen Grenzgebiet mehr als 20 Menschen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben, berichtet der Geistliche, der mit seiner Gemeinde regelmäßig Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche in der Nürnberger Südstadt feiert.

Lebensmittel und warme Kleidung bräuchten die Menschen dort besonders dringend, betonen Hovhannisyan und Assoian-Link. Viele Notunterkünfte der armenischen Regierung befänden sich in den Provinzen, fernab der Städte, das sei wegen der mangelnden Infrastruktur problematisch.

Armenier erheben Vorwürfe gegen Aserbaidschan

Die international nicht anerkannte autonome Republik Bergkarabach wurde jahrzehntelang von einer armenischen Mehrheit bewohnt. Nun sind etwa 100.000 Menschen geflüchtet. Viele Armenierinnen und Armenier sehen Aserbaidschan als Aggressor und machen Machthaber Ilham Alijew für Kriegsverbrechen verantwortlich. Tatsächlich könnte nun der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Ermittlungen aufnehmen, erklärt der Völkerrechtler Gurgen Petrossian von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat in Armenien studiert und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Konflikt um Bergkarabach.