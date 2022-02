"Konfetti für die Seele" - Fastnacht in Franken-Aufzeichnung

Nach der erfolgreichen Aufzeichnung der "Fastnacht in Franken" am Mittwochabend loben CSU, Freie Wähler, SPD, Grüne und die FDP die diesjährige Ausgabe der Kultsendung im BR Fernsehen. "Konfetti für die Seele" – so beschrieb Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken 2022.

Etwa vier Stunden dauerte die Aufzeichnung des Familienevents im BR Fernsehen. Dieses Jahr konnte die Produktion mit Ehrengästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft unter strengen Hygieneauflagen stattfinden. Etwa 170 Menschen feierten in den Mainfrankensälen das Comeback der "Fastnacht in Franken".

Fasching - Live on Tape

"Dass heute Abend – sowohl für den, der es immer so will, wie er es jedes Jahr hat. Aber auch, dass viele Neues dabei war, dass sich viel überlegt wurde. Das fand ich heute Abend ganz besonders. Das war ein glänzendes Comeback. Anders kann man es nicht sagen", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Schon zum zweiten Mal musste die Fernseh-Fastnacht aufgezeichnet werden. BR und Fastnacht-Verband Franken entschieden sich gemeinsam mit Experten der Universität Würzburg dazu, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Doch diese Auflage nimmt der Prunksitzung aus Veitshöchheim nicht ihren Charme. Quer durch die bayerische Parteienlandschaft erklingt positives Feedback.

Begeisterung bei Politikern

"Ich bin total verzaubert von Viva Voce. Die vier Herren, die singen wirklich zauberhaft. Und ich bin immer ein großer Fan von den Gardefrauen, weil es ist ein Hammer, was die mit ihren Körpern machen können. Deses Bein, schauen sie mal, ich kriege es nicht mal bis zur Hälfte hoch. Diese Tanzsachen finde ich auch immer sehr großartig", kommentierte Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag. "Ich fand es eine tolle Veranstaltung. Ich bin zum ersten Mal hier. Es erfordert einiges Sitzfleisch, aber es war wahnsinnig lustig, wahnsinnig toll. Gesangs -und Tanzeinlagen – ich bin sehr begeistert. Ich komme nächstes Jahr gerne wieder, wenn ich darf", sagt Florian von Brunn, Fraktionsvorsitzender der SPD.

Fotopunkt statt roter Teppich

Das Hygienekonzept der "Fastnacht in Franken" war streng. Nur so gelang es Verband und BR, eine sichere Produktion zu gewährleisten. Bereits 2021 konnte die Fernsehfastnacht über die Bildschirme flimmern, ohne einen einzigen positiven Corona-Fall – so auch 2022. Der Mehraufwand für Mitwirkende und Publikum hat sich also rentiert. "Sensationell. Es hat einfach letztes Jahr gefehlt. Ganz, ganz tolle Sendung. Super Programm", meint Martin Hagen, Fraktionsvorsitzender der FDP.

Ausstrahlung am Freitag

Zu sehen gibt es das Spektakel dann am Freitag, den 18.02.2022 ab 19.00 Uhr im BR Fernsehen. Soviel sei verraten: Fastnacht-Fans dürfen sich auf eine gehörige Portion geballten Frohsinns freuen mit Michl Müller, Heissmann und Rassau, Sebastian Reich und vielen weiteren bekannten Gesichtern der. "Eine sensationelle Veranstaltung. Mir ging das Herz auf. Man ist sehr sehr gerne hierhergekommen. Hat großen Spaß gemacht", urteilt Michael Piazolo von den Freien Wählern in Bayern.