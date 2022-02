"Konfetti für die Seele" – Fastnacht in Franken 2022

Ab 19.00 Uhr heißt es wieder "Bühne frei" für die Kultsendung "Fastnacht in Franken". Mit dabei sind Fastnachtstars wie "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn oder der Mann am Klavier Matthias Walz.

Anders als im vergangenen Jahr darf wieder Publikum in den Mainfrankensälen dabei sein – wenn auch in reduziertem Umfang. Dazu gehört auch Politprominenz wie Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Grünen-Politikerin Katharina Schulze oder FDP-Landtagsfraktionschef Martin Hagen, die teils in kreativen Kostümen erscheinen.

Mehr als dreieinhalb Stunden Programm

Mehr als dreieinhalb Stunden dauert das Programm der "Fastnacht in Franken" in diesem Jahr. Der Politik wird der Spiegel vorgehalten – so, dass es wehtut, aber nicht verletzt – es wird wieder gelacht und geklatscht. Treffsichere Pointen folgen auf unterhaltsame Sketche, Gardetanz und Gesangseinlagen der "Dorfrocker" oder von "Viva Voce". Es glitzert und schillert überall in der Halle, fast jeder hat ein ausgefallenes und buntes Kostüm an. Veitshöchheim lässt viele Alltagssorgen der Zuschauerinnen und Zuschauer für den Moment vergessen. Fastnacht-Fans dürfen sich also auf eine gehörige Portion geballten Frohsinn und einen Schritt in Richtung "Normalität" freuen.

"Glänzendes Comeback"

Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) war es ein "glänzendes Comeback" nach der Corona bedingten Sendung ohne Publikum im vergangenen Jahr. "Man merkt erst richtig, was man lange vermisst hat. […] Das heute Abend sowohl für den, der es immer so will, wie er es jedes Jahr hat, als auch vieles Neue dabei war. Dass sich viel überlegt wurde, das fand ich am heutigen Abend ganz besonders", fährt Söder fort.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner spricht von "Konfetti für die Seele". Aber auch die Künstlerinnen und Künstler sind froh, wieder auf der Bühne sein zu dürfen. "Diese Sendung ist ein schöner Beweis, dass die Kultur noch lebt und dass wir das tun, worauf sich die Leute zu Hause an den Bildschirmen freuen", sagt Sebastian Reich.

Sitzungspräsident Bernd Händel tritt ab

Bernd Händel verabschiedet sich als Sitzungspräsident von der Fastnacht in Franken. Der Fastnachter aus Nürnberg führte 16 Jahre lang durch die Kultsendung und hat zu ihrem großen Erfolg maßgeblich beigetragen. Rudi Carrell, Franz-Josef Strauß, Willy Brandt – Bernd Händel kann sie alle und noch mehr. Als Stimmenimitator schlüpfte der Büttenredner über die Jahre in viele Rollen. Unvergessen sind seine Auftritte als "Sylvester Capone". Doch auch die Musik spielte in seinen Nummern stets eine Rolle. 2018 stand er gemeinsam mit Volker Heißmann als "Die Peterlesboum 2.0" auf der Bühne, welche an das Original von Vater Willi Händel gemeinsam mit Bühnenpartner Karl Vogt erinnern sollte. Mit dem Revival in Veitshöchheim gelang Bernd Händel damit ein echter Hit. Das Ende seiner Präsidentschaft, sei für ihn der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Wer sein Nachfolger wird, bleibt noch ein Geheimnis, das erst in der Sendung im BR Fernsehen gelüftet wird.

Polit-Prominenz und Publikum

In diesem Jahr gibt es wieder ein "Fastnacht in Franken" mit Publikum. Zugelassen sind rund 25 Prozent der üblichen Publikumsstärke. Auch Ehrengäste sind wieder mit dabei. Markus Söder kam schlicht als "Ministerpräsident", Innenminister Joachim Herrmann traditionell als Sheriff. Landtagspräsidentin Ilse Aigner war als Engel Aloisia da, FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Hagen verkleidete sich als Che Guevara, Katharina Schulze von den Grünen beeindruckte als Kleopatra und für Kultusminister Michael Piazolo ging es als Aladdin mit der Wunderlampe in das Reich der Wünsche.

Dass die Sendung überhaupt in diesem Rahmen stattfinden konnte, lag an einem strengen Test- und Hygienekonzept. Die Produktion verlief ohne Zwischenfälle. Ein wichtiges Zeichen für Kunst und Kultur, meint Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler.