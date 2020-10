Konditorenhandwerk: Männer ergreifen lieber andere Jobs

Lena Sanders Backstube in der Bayreuther Innenstadt ist klein, aber fein. Alles, was sie benötigt, um sowohl die Gäste ihres angeschlossenen Cafés "Tortenschmiede", als auch ihre Motivtorten-Kunden zufriedenzustellen, ist da. Backformen stapeln sich auf Wandregalen, in einem großen Ofen backt sie mehrere Tortenböden auf einmal.

Die 23 Jahre alte Konditormeisterin hat sich mit der "Tortenschmiede" selbst einen Arbeitsplatz geschaffen: "Ich habe mich nach meiner Meisterausbildung deutschlandweit beworben, aber nichts bekommen. Es hieß immer: Ein Meistergehalt können wir nicht bezahlen".

Von Bienenstich bis vegane Superfoodtarte

Dass Lena Sanders die Meisterschule besuchte, war eine logische Folge ihres Werdegangs. Schule, Ausbildung, Innungssieg, Meisterschule. Dann ging die erfolglose Jobsuche los. Da sie von Anfang an wusste, dass sie sich selbstständig machen würde, hielt sie durch, bis sie ihre Chance bekam. "Mein Vorgänger in der 'Tortenschmiede' hatte mich stundenweise beschäftigt und mich dann gefragt, ob ich sie übernehmen möchte."

Seit September 2020 steht der Name Lena Sanders auf dem Schild vor dem gemütlichen Café mit dem Bücherregal und den bunt zusammengewürfelten Stühlen. In Glasvitrinen wartet das Angebot des Tages auf die Gäste: Bienenstich, Nuss- und Schokokuchen, Apfelkuchen und Superfoodtarte ohne Mehl und Zucker. Die Hälfte aller Kuchen ist vegan.

Seit Jahren weniger männliche Konditoren

Zwei Kilometer entfernt, in der Handwerkskammer für Oberfranken, wirft Ronny Vogel, der überbetriebliche Ausbildungsleiter für angehende Bäcker und Konditoren, stirnrunzelnd einen Blick auf die aktuellen Zahlen. Von den 18 neuen Auszubildenden für den Beruf Konditor oder Konditorin in Oberfranken sind 17 weiblich. Im benachbarten Regierungsbezirk Mittelfranken dasselbe Bild: ein Mann, 15 Frauen.

Auch die Handwerkskammer für Unterfranken kann diesen Trend bestätigen. Hier werden 27 Konditoren und Konditorinnen ausgebildet, 23 sind weiblich. Noch im Jahr 2005 zeigte sich in Mittelfranken ein ganz anderes Bild: Zehn Männer und sechs Frauen ergriffen damals den Beruf Konditor oder Konditorin. Seitdem verschieben sich die Zahlen in Franken hin zu immer mehr Frauen.

Mehr Motiv-, weniger Sahnetorten

Ronny Vogel macht dafür mehrere Ursachen fest. Zunächst lassen sich immer weniger junge Menschen in einem Handwerk der Lebensmittelbranche ausbilden. "Das ist aber bei den Bäckern noch viel schlimmer als bei den Konditoren", sagt Vogel. "Die Zahlen bei den Bäckern sind katastrophal eingebrochen." Einen Grund dafür sieht Vogel im unverdient schlechten Image der Lebensmittelbranche. "Viele denken über den Beruf des Bäckers und des Konditors, es ist eine harte Arbeit, wo man wenig verdient und ein schlechter Umgangston herrscht."

Das sei früher hier und da schon so gewesen, habe sich aber mittlerweile bei fast allen geändert, betont der Bäcker- und Konditormeister und schiebt hinterher: "Du hast bei den Berufen die Möglichkeit, Führung zu übernehmen, du kannst gutes Geld verdienen und auch der Umgangston ist ganz anders geworden". Im ersten Lehrjahr erhalten die Auszubildenden übrigens 550 Euro monatlich, in den Folgejahren jeweils 100 Euro mehr.

Zwei leidenschaftliche Konditormeister

Alexander Pleithner, ebenfalls Konditormeister und bei der Handwerkskammer für Oberfranken an Vogels Seite für die Konditoren und Konditorinnen zuständig, brennt für seinen Beruf. Seine Begeisterung entfacht bei jedem Backvorgang aufs Neue: "Sich austoben zu können, die Kreativität… Man lernt ständig etwas dazu. Und das wird nicht aufhören, solange ich arbeite. Es ist so spannend, was aus drei, vier, fünf Zutaten an Produkten entstehen kann".

Pleithner und Vogel sind leidenschaftliche Fürsprecher des dreijährigen Ausbildungsberufs. Ihr Appell richtet sich an junge Leute auf Ausbildungssuche, egal ob Mann oder Frau, sich diese Richtung einmal genauer anzusehen: "Das ist ein mega-spannender Beruf und überhaupt nicht eingestaubt oder schlecht bezahlt. Wir beide sind froh, dass wir unsere Ausbildung und später unseren Meister gemacht haben. Probiert's einfach mal aus, das ist ein saucooler Job".

Backshows und Torten-Trends

In der "Tortenschmiede" formt Lena Sanders unterdessen aus der Zuckermasse Fondant kleine Lippenstifte und Lidschatten für eine Motivtorte. Sie wundert sich nicht darüber, dass Männer vor dem Beruf Konditor zurückschrecken. "Vielleicht sind die Arbeiten vom Konditor filigraner geworden. Es gibt ja viel mehr Motivtorten und Arbeiten mit Fondant. Aus meiner Ausbildung weiß ich, dass die Männer das gehasst haben. Die haben lieber ihre Sahnetorten gemacht."

Befeuert werde dieser Trend auch von Backshows im Fernsehen, von Internet-Anleitungen und Torten-Gruppen in den sozialen Medien, meint Lena. Sie liebt ihren Job genau aus diesem Grund: "Es ist vor allem diese Kreativität. Jede Torte ist anders gestaltet, jeder Kunde hat andere Wünsche und es ist jedes Mal etwas Neues". Sie wirft einen Blick in ihre gemütliche Caféstube und checkt die Anzahl der unterschiedlichen Torten in der Auslage. "Hier haben wir auch eine große Vielfalt bei den Kuchen und weil es mein eigenes Café ist, habe ich auch die Freiheit, ständig etwas auszuprobieren. Jetzt hat sich die Meisterschule gelohnt."