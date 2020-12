Kompromiss: 500 Sozialwohnungen für Schweinfurt

In einer Pressekonferenz am Mittwoch stellten Vertreter der Schweinfurter Stadt- und Wohnbau GmbH und des Bürgerbegehrens "Bezahlbar Wohnen in Schweinfurt" den Kompromiss vor. Dieser sieht vor, dass bis zum Jahr 2026 insgesamt 88 neue Sozialwohnungen gebaut und 301 Sozialwohnungen modernisiert werden. Bei 116 Wohnungen soll die Sozialbindung verlängert werden.

Fast 80 Millionen Euro werden investiert

Die Stadt- und Wohnbau GmbH will in das Bauvorhaben rund 78 Millionen Euro investieren. Der Bauträger wird zudem bis 2026 auf rund 640.000 Euro an Mieteinnahmen verzichten, unter anderem durch die Verlängerung der Sozialbindungsfrist. Während der Modernisierung von Sozialwohnungen soll den Bewohnern alternativer Wohnraum der Stadt- und Wohnbau GmbH angeboten werden.

Kein Bürgerentscheid mehr

Der Kompromiss wurde nun auch zwischen den Stadtratsfraktionen von CSU und Grünen ausgehandelt. Im Gegenzug wird das Bürgerbegehren "Bezahlbar Wohnen in Schweinfurt" keinen Bürgerentscheid anstreben. "Es ist ein guter Tag für Schweinfurt und seine Bürger", erklärte Mitinitiator Frank Firsching. Im Oktober 2019 hatte der Gewerkschaftsfunktionär das Bürgerbegehren zusammen mit Barbara Mantel von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und dem Vorstand des Diakonischen Werks, Jochen Keßler-Rosa, initiiert. Unterstützt wurde das Vorhaben von SPD, Linken, Bündnis90/Die Grünen und den Freien Wählern. Ziel des Bürgerbegehrens war die Schaffung von 600 Sozialwohnungen bis 2026. Dafür sammelten die Initiatoren rund 3.000 Unterschriften.

Kritik an der Stadt: "Fördergelder nicht abgerufen"

Aktuell sind rund 30 Prozent der rund 5.000 Wohnungen der Stadt- und Wohnbau GmbH – also rund 1.500 Wohnungen – öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hatten die Stadt Schweinfurt mehrfach kritisiert, weil sie staatliche Förderprogramme zum Bau von Sozialwohnungen nicht abgerufen hatte. Jochen Keßler-Rosa erklärte im Oktober 2019, dass "in den vergangenen zehn Jahren keine einzige neue Sozialwohnung in Schweinfurt gebaut" worden wäre. Anfang 2019 gab es in Schweinfurt laut Kessler-Rosa noch 2.929 Sozialwohnungen. Vor 20 Jahren waren es demnach mit 5.616 Sozialwohnungen fast doppelt so viele.