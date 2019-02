Brücken-Abriss: Erneute Komplettsperrung der A3

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr die Autobahn A3 zwischen Frauenaurach und Tennenlohe komplett gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen umgeleitet.

Abriss der Behelfsbrücke

Grund für die Vollsperrung ist der derzeitige sechsspurige Ausbau der A3 in diesem Bereich. Die Bauarbeiten laufen bereits seit 2016. Bereits am Dienstag wurde die neue Brücke bei Eltersdorf für den Verkehr freigegeben werden. Jetzt muss die Behelfsbrücke abgerissen werden.

Umleitungen ausgeschildert

Der Verkehr von der A3 wird zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Frauenaurach und Erlangen-Tennenlohe in beiden Fahrtrichtungen über die B4 und die Staatsstraße 2244 geführt. Die Umleitung ist in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert.