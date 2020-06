Komplettsperre der A3 wieder aufgehoben

Die Komplettsperre der Autobahn A3 zwischen dem Kreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof seit Samstagabend hat nicht für Verkehrsbehinderungen in der Region gesorgt. Das bestätigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums der Oberpfalz auf BR-Nachfrage. An Auf- und Abfahrten sowie an Ampeln und auf den Umleitungsstrecken habe es keine Probleme gegeben.

Träger für neue Brücken überspannen jetzt die A3

Die A3 war in Richtung Nürnberg bis 16.45 Uhr gesperrt und in der Gegenrichtung bis 18 Uhr. Unter anderem wurden in der Nacht Träger für zwei neue Brücken über die Autobahn eingehoben, die genügend Spannweite haben, dass sechs Fahrspuren plus Seitenstreifen unter ihnen Platz finden.