Kompetenzgerangel: Ärger um Beruf Notfallsanitäter

Für Marco König, den Vorsitzenden des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst, sind die Notfallsanitäter in Bayern Notfallsanitäter zweiter Klasse. Bei allen Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit bei einem Notfall ist in Bayern laut König ein Notarzt nachzufordern. Das gelte selbst bei vergleichsweise kleinen Eingriffen.

Notarzteinsatz dann sinnlos und teuer

Er sieht keinen Sinn darin, immer nachträglich einen Notarzt hinzuzuziehen: "Obwohl die notwendigen Maßnahmen durch den Notfallsanitäter erbracht wurden und der Notfallpatient ins Krankenhaus gebracht ist, also einem Arzt vorgestellt wird." Stattdessen fehle der Notarzt möglicherweise an anderer Stelle und so werde der akute Notarztmangel in Bayern verstärkt, so König. Er fordert mehr Zutrauen in die Notfallsanitäter.

Mehr Notfälle, aber gleich viel Notarzteinsätze

Die Zahlen des Bayerischen Innenministeriums geben das so nicht her: Die Notfälle sind von knapp 800.000 im Jahr 2011 auf über eine Million im Jahr 2020 zwar gestiegen. Die Zahl der Notarzteinsätze ist gleichzeitig ungefähr gleichgeblieben. Es fällt aber auf, dass die Zahl der von Sanitätern nachgeforderten Notärzte in dem Zeitraum deutlich gestiegen ist: Von 17 auf 23 Prozent.

Verantwortlich: Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

Thomas Stadler, Abteilungsleiter Rettungsdienst beim Bayerischen Roten Kreuz, sieht das differenzierter. Denn die Verantwortung trägt am Ende in jedem Rettungsdienstbereich der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, der ÄLRD. "Damit ist größtmögliche Sicherheit für die Mitarbeitenden gegeben, aber natürlich auch das rechtliche Risiko für den ÄLRD", so Stadler.

"Alle sollen an einem Strang ziehen"

Das Bayerische Innenministerium legt nach eigener Aussage großen Wert darauf, dass alle im Rettungsdienst handelnden Personen an einem Strang ziehen. "Denn für uns steht das Wohl des Patienten im Mittelpunkt jeglichen Handelns." Wie das aber genau aussieht, ist unklar und kann durchaus auch vor Gericht landen, wie im Falle eines Landshuter Notfallsanitäters.

VGH entscheidet für Notfallsanitäter

In dem Fall war einem unter Flüssigkeitsmangel leidenden Patienten von einem Notfallsanitäter eine Infusion gelegt worden, ohne diese zu dokumentieren. Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst nahm das zum Anlass, dem Sanitäter das Recht zu heilkundlichen Maßnahmen zu entziehen. Während das Verwaltungsgericht Regensburg dem Arzt Recht gab, kassierte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Entscheidung.

Verband sorgt sich um das Berufsbild

Marco König vom Berufsverband Notfallsanitäter fürchtet, dass die jetzige Situation den Personalmangel im Rettungsdienst nur noch verschärft. Der Beruf führt häufig zu Wechselschichtdienst und ist zudem nicht besonders gut bezahlt. Deshalb startete sein Verband eine Protestkartenaktion, um die Notfallsanitäter auch in Bayern mit mehr Kompetenzen auszustatten.