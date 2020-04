Kommunion und Konfirmation in Unterfranken fallen aus

Der neun Jahre alte Paul Hedrich aus Randersacker bei Würzburg wäre an diesem Sonntag zum ersten Mal zur Kommunion gegangen. "Ich hatte mich schon so gefreut, dass dann die ganze Familie kommt." Doch mit dem Dekret von Bischof Franz Jung vom 16. März ist klar: Die Erstkommunionfeiern müssen verschoben werden. Denn Gottesdienste sind, angelehnt an die Regelungen zu Versammlungen der Bayerischen Staatsregierung und der Bundesregierung, vorerst untersagt.

Alles war für die Feierlichkeiten reserviert

Auch bei Pauls Mutter Carolin Hedrich ist die Enttäuschung groß: "Klar, für ihn ist es jetzt schade. Wir haben die Feier lange zusammen vorbereitet: Was es zu essen gibt, wie wir dekorieren wollen und so weiter." Catering, Dekoration und die Räumlichkeiten: Alles war reserviert. Die Familie hat nun stornieren müssen. "Obwohl die gerade von allen Seiten Absagen bekommen, waren die sehr verständnisvoll. Das Problem ist halt, dass wir den neuen Termin noch nicht wissen", erzählt Carolin Hedrich.

Keine Ersatztermine für Kommunionen und Konfirmationen

Doch einen Ersatztermin kennt auch das Bistum Würzburg noch nicht. Ein Sprecher erklärte, dass man die weiteren Entwicklungen abwarten müsse, immer mit Blick auf die Entscheidungen der Regierung, insbesondere zum Versammlungsverbot. Ministerpräsident Markus Söder hat nun zumindest eine mögliche Lockerung für Gottesdienste ab Mai in Aussicht gestellt.

Im gesamten Bistum wären am Sonntag rund 5.000 Kinder zur Heiligen Erstkommunion gegangen. Einzig die Pfarreiengemeinschaft im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld hat sich bereits – unter Vorbehalt – für einen Ersatztermin am 13. September entschieden. Auch im Evangelisch-lutherischen Dekanat gibt es bislang keine Entscheidung zu den ausfallenden Konfirmationen. Insgesamt sind hier etwa 500 Jugendliche betroffen.

Auf dem Dorf ein besonderes Fest

Tobias Fuchs ist Pfarrer in Randersacker. Mit dem bischöflichen Dekret Mitte März haben sich die Eltern in der Pfarrei bereits dagegen entschieden, die Kommunionfeiern stattfinden zu lassen. Seit vergangenem Herbst hat Pfarrer Fuchs Paul Hedrich und die anderen Kommunionkinder jede Woche auf das große Ereignis vorbereitet. "Weißensonntag auf dem Dorf, das ist ein ganz besonderes Fest, bei dem die gesamte Gemeinde dabei ist", beschreibt Fuchs den Tag der Erstkommunion. Morgens spiele die Blaskapelle vom Berg herab, die Kinder würden dann mit der Kapelle im Rathaushof abgeholt und zum feierlichen Gottesdienst durch das Dorf begleitet. "Viele aus dem Dorf schauen zu, auch wenn sie nicht verwandt sind, und freuen sich für die Kinder."

Pfarrer erwartet viele Hochzeiten ab Herbst

Jetzt einfach einen Ersatztermin anzuordnen, halte er nicht für sinnvoll, weil mit dem Fest einige Planungen einhergehen. Im Gespräch sei nun der Herbst – wenn sich die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus möglicherweise etwas gelegt haben könnte, hofft Fuchs. "Das Problem ist: Es wird sich viel im Herbst drängen! Hochzeiten zum Beispiel. Die Brautpaare gucken sich jetzt schon nach Ersatzterminen im Herbst um", sagt der Pfarrer. Er befürchtet, dass er die vielen Anfragen für Hochzeiten nicht bewerkstelligen kann.

Erstkommunion in Randersacker verschoben

Paul Hedrich wünscht sich zwar, dass er seine Erstkommunion in Randersacker mit seinen Freunden und seiner Familie bald feiern kann, versteht aber auch, dass die Terminfindung nicht so einfach ist: "Wenn die jetzt einen Termin sagen und da jetzt wieder alle loslaufen und organisieren und dann wird das wieder abgesagt. Dann muss man ja wieder alles absagen." Ob er also im Herbst endlich zur Erstkommunion gehen kann oder erst 2021 mit dem nächsten Jahrgang, bleibt bis auf Weiteres abzuwarten.

