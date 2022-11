Kommunen suchen Notlösungen: Flüchtlingsunterkünfte am Limit

In Bayern sind seit Beginn des Jahres 212.000 Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Das sei das höchste Niveau seit 2016, teilte das Innenministerium mit. Die Mehrheit der Menschen kommt derzeit aus Syrien, der Türkei und Afghanistan. Eine Herausforderung für die Kommunen und die sieben bayerischen Ankerzentren, die nach Angaben der Bezirksregierungen aktuell alle beinahe vollständig belegt sind.

Turnhallen und Container als Notlösung

Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen bereiten sich die Verantwortlichen auf mehr geflüchtete Menschen vor. Das Landratsamt in Pfaffenhofen hatte verschiedene Aufrufe nach Wohnraum in Zeitungen und in den sozialen Medien gestartet. Doch Wohnungen und Häuser sind in der Region um Ingolstadt ohnehin Mangelware. Deshalb seien auch Containerstandorte in der Prüfung, heißt es vom Landratsamt.

In Neuburg an der Donau wird aktuell als Notlösung die ehemaligen Berufsschul-Turnhalle als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Peter von der Grün, Landrat von Neuburg-Schrobenhausen, hätte die Menschen lieber an einem anderen Ort untergebracht, doch es blieb am Ende nur die Turnhalle: "Aus purer Not und das war wirklich das letzte Mittel. Wir sind am Limit und das gilt für viele bayerische Kommunen."

Suche nach Unterkünften läuft unter Hochdruck

Auch das Ankerzentrum in Deggendorf ist laut einer Sprecherin der Regierung von Niederbayern vollständig ausgelastet. Dort seien aktuell mehr als 1.300 Personen untergebracht. In den Gemeinschaftsunterkünften und dezentralen Unterkünften in Niederbayern gibt es nahezu keine freien, belegbaren Plätze mehr. Im November kamen bislang täglich rund 29 Personen neu an. Der Zustrom stelle zunehmend eine Herausforderung für die Unterkunftsverwaltung dar, so die Sprecherin. Man suche unter Hochdruck zusätzliche Unterkünfte.

Im unterfränkische Ankerzentrum in Geldersheim bei Schweinfurt leben derzeit knapp 1.600 Menschen auf dem ehemaligen Kasernenareal. Die meisten Neuankömmlinge kommen aus Afghanistan und Syrien. Noch sei man aufnahmefähig. Aber: „Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Bewohner nach der Registrierung und Eingangsuntersuchung in dezentrale Unterkünfte verlegt werden", sagte Leiter Benjamin Kraus dem BR. Eine von mehreren neuen, dezentralen Flüchtlingsunterkünften in Unterfranken ist in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg entstanden: Das Palatium ist ein historisches Gebäude im Altstadtkern. Früher wurde es als Außenstelle des Landratsamtes genutzt. Jetzt sollen hier rund 75 Geflüchtete unterkommen.

Auch Ausweichunterkünfte sind fast voll

In der Oberpfalz wurde Anfang November wegen der anhaltend steigenden Flüchtlingszahlen eine zusätzliche Ausweichunterkunft in Burglengenfeld geöffnet. Hier gibt es Platz für 200 Flüchtlinge. Wie die Regierung der Oberpfalz mitteilte, sollen in der Unterkunft überwiegend Menschen aus Syrien untergebracht werden. Vor knapp einem Monat war bereits in Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg eine solche vorübergehende Ausweichunterkunft für rund 100 syrische Flüchtlinge geöffnet worden.

Dabei handelt es sich laut Pressesprecherin um Gebäude, die von den Landkreisen ursprünglich als Notunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge bereitgehalten wurden. Hier bestehe aber momentan kein Bedarf. Aktuell sind nach Regierungsangaben im Ankerzentrum und seinen Einrichtungen rund 1.600 Menschen untergebracht.

Innenminister will Kommunen unterstützen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist bewusst, dass jetzt schon viele Unterkünfte über 100 Prozent belegt sind. Der bayerische Innenminister will die Kommunen zusätzlich unterstützen. Er setzt auf eine schnellere Prüfung der Verfahren und konsequentes Abschieben von Menschen, die keinen entsprechenden Status erhalten.

Außerdem sichert er den Kommunen finanzielle Unterstützung zu: "Der Freistaat zahlt das alles. Und das Risiko, was wir vom Bund bekommen, liegt bei uns. Und es ist tatsächlich so, dass die neue Bundesregierung, obwohl die Zahl steigt, weniger an die Länder zahlt. Aber das wollen wir nicht auf dem Rücken der Kommunen austragen und deshalb stehen wir dazu, wir finanzieren das.“

Prognose über Flüchtlingszahlen schwierig

Prognosen über die Entwicklung in den nächsten Wochen seien schwierig. Tendenziell gingen die Zahlen in den Wintermonaten leicht zurück, heißt es vom Innenministerium. Doch es sei schwer vorhersehbar, wie es in der Ukraine weitergehe. Von dort kamen zuletzt kaum noch Geflüchtete. Das Innenministerium schreibt zu einer möglichen Entwicklung: "Für den Fall, dass alle bis Jahresende prognostizierten Einreisen im Rahmen der legalen Migration auch tatsächlich stattfinden, ist mit einem weiteren Gesamtzugang von etwa 1.900 Personen zu rechnen."

