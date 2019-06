Kommunen mit dem selben Namen: Zum 40. Mal "Neustadt-Treffen"

38 Neustadts aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Holland, Polen, der Slowakei und Tschechien haben sich in der Arbeitgemeinschaft "Neustadt in Europa" zusammengeschlossen. Zum diesjährigen "Neustadt-Treffen" werden Vertreter aus 30 Kommunen mit über 1.000 Gästen in Bad Neustadt an der Saale (Lkr. Rhön-Grabfeld) erwartet. "Die Hotels zwischen Fladungen und Bad Kissingen sind ausgebucht", bestätigte eine Organisatorin des Treffens gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.