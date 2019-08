Kommunen in Bayern suchen händeringend Personal

Stellen in den Landratsämtern, Rathäusern und Gemeindeverwaltungen in Bayern gelten als krisensicher, dennoch entscheiden sich viele Bewerber für die lukrativeren Angebote aus der freien Wirtschaft: Mehr Geld, bessere Aufstiegschancen.

Thomas Jung, Fürther Oberbürgermeister und stellvertretender Vorsitzender im Bayerischen Städtetag, kennt die Sorgen und Nöte der Personalchefs in den Kommunen. "Hauptursache ist die boomende Wirtschaft, die in vielen Bereichen die Menschen mit attraktiven Jobangeboten lockt."

Ballungsraum München extrem betroffen

Der öffentliche Dienst zahlt auf den ersten Blick weniger Geld als die Wirtschaft. Viele Jobs in der kommunalen Verwaltung haben zudem ein verstaubtes Image. Für die Personalchefs geht es derzeit darum gute Bewerber zu finden, so Thomas Jung. Oftmals müssen Kommunen Personal einstellen, das eigentlich nicht ausreichend qualifiziert ist, weil die Wirtschaft die deutlich besseren Bewerber vorher wegschnappt, so der Fürther Oberbürgermeister.

Gerade bayerische Kommunen suchen derzeit händeringend gutes Personal. Die Situation sei in Bayern noch schwieriger als in anderen Teilen Deutschlands, sagt Jung: "Die Wirtschaft in Bayern boomt und gerade in Großstädten wie München ist die Lage angespannt." Die Kommunen müssen sich nach dem geltenden Tarifvertrag im öffentlichen Dienst richten, die Mieten in den Ballungszentren machen die Jobs oftmals noch unattraktiver.

Vorteile herausstellen

Berechnungen zufolge geht in den kommenden zehn Jahren ein Drittel der Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung in den Ruhestand. Die Kommunen sind auf Nachwuchssuche und müssen häufig ihre Erwartungen zurückschrauben. Thomas Jung wirbt unterdessen für die Berufe im öffentlichen Dienst. Sie seien krisensicher, vielseitig und gerade für junge Mütter und Väter interessant. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen locken die Kommunen. Aber auch in der freien Wirtschaft werden ähnliche Modelle angeboten und die Verdienstmöglichkeiten sind in der Regel deutlich interessanter.