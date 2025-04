Kommunalwahl-Trends 2020: Stichwahl-Boom - CSU stabilisiert sich

Trend 3: CSU stabilisiert sich - auch in den großen Städten

Der Abwärtstrend der CSU in den großen Städten scheint gestoppt. Wo die Entscheidung über das Stadtoberhaupt ohne Stichwahl gefallen ist, liegt die CSU gegenüber der SPD mit 6:2 in Führung. In Nürnberg, wo Amtsinhaber Ulrich Maly (SPD) nicht mehr angetreten war, hat CSU-Kandidat Marcus König in der Stichwahl Chancen. In Regensburg liegt nach der Affäre Wolbergs nicht Amtsinhaberin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), sondern ihre CSU-Konkurrentin Astrid Freudenstein knapp vorn. In Augsburg geht CSU-Kandidatin Eva Weber von der Pole Position aus in die Stichwahl.