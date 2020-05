Kommunalwahl: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Reiter und Co.

Kritik kam schon früh auch von der GEW, die sich nun durch ein Rechtsgutachten bestätigt fühlt: Die Landeshauptstadt habe ihre verbeamteten Lehrkräfte "einem unverhältnismäßigen Infektionsrisiko ausgesetzt". Die Schutzmaßnahmen seien "unzureichend" gewesen, insbesondere hätten "Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands" gefehlt. Bereits der Weg zu den Hallen der Messe war nach Ansicht der Gewerkschaft "mit einer hohen Infektionsgefahr verbunden".

Lehrergewerkschaft: Gedränge wie auf einer "Corona-Party"

Viele hätten ihn "mit teilweise vollkommen überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt". Auf Mindestabstände sei auch hier ebenso wenig geachtet worden wie auf Schutzausrüstung. Zudem hätten der OB und der Personalreferent Risikogruppen nicht von der Dienstpflicht ausgenommen, so die GEW: "Damit haben sie deren Leib und Leben riskiert."

Auf der Website des GEW-Stadtverbands München zeigen Fotos dichtes Gedränge an einem Treffpunkt für Wahlhelfer in der Münchner Messehalle. "Wer so viele Menschen zusammenholt, während Bars, Kinos, Gaststätten usw. schließen müssen, hat die Folgen nicht durchdacht", hieß es in einer früheren Mitteilung der Gewerkschaft. "Es kam uns vor wie auf einer "Corona-Party".

Ein Rechtsgutachten, das die GEW in Auftrag gegeben habe, kommt nach Gewerkschaftsangaben nun zu dem Schluss, dass die Stadt ihre Fürsorgepflicht ihren Beamten gegenüber verletzt habe. Deshalb die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Reiter, Böhle und Dietrich.

GEW: Kritik an Nutzung privater Kontaktdaten

Aus Sicht der Gewerkschaft ist es auch ein Problem, dass die Lehrer per Email an ihre Privatadresse oder über Whatsapp auf das Privathandy zum Wahl-Einsatz verpflichtet wurden. Nach GEW-Angaben gibt es in München rund 4.000 verbeamtete Lehrkräfte, die alle über die jeweiligen Schulleitungen für den Wahl-Einsatz kontaktiert werden sollten. Dafür wurden laut GEW private Kontaktdaten genutzt. 1.100 der Lehrer hatten sich letztlich zum Einsatz gemeldet.