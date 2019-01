Kommunalwahl 2020 wirft in Wunsiedel ihre Schatten voraus

In Wunsiedel im Fichtelgebirge wirft der Kommunalwahlkampf im kommenden Jahr seine Schatten voraus. Vor allem was die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters Karl-Willi Beck (CSU) angeht, kursieren viele Gerüchte. Beck tritt bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an.

CSU will unbekannten jungen Mann ins Rennen schicken

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks will die CSU voraussichtlich den 29-jährigen Nicolas Lahovnik ins Rennen um das Amt des Stadtoberhaupts schicken. Der gebürtige Unterfranke arbeitet seit Anfang vergangenen Jahres als Wirtschaftsförderer in Weiden in der Oberpfalz und ist vor Kurzem nach Wunsiedel gezogen. Seine Frau stammt aus dem Landkreis Wunsiedel. Lahovnik soll Verbindungen zur Wunsiedler CSU haben.

"Der CSU-Ortsverband hat die Frage noch nicht im Vorstand behandelt und noch keinerlei Beschlüsse oder Vorfestlegungen getroffen. Geplant ist, dass man die Frage Anfang April im Vorstand entscheiden und öffentlich machen will." Martin Schöffel, CSU-Kreisvorstand

Lauterbach als Kandidatin für die SPD?

Für die SPD ist die Vorsitzende des Ortsvereins Wunsiedel und Stadträtin Christine Lauterbach im Gespräch. Sie arbeitet derzeit bei der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge im Landratsamt Wunsiedel. Offiziell bestätigen wollte sie ihre Kandidatur auf Anfrage nicht: "Die SPD Wunsiedel hat noch keinen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2020 benannt. Auch ein Termin für die Nominierung wurde noch nicht festgesetzt."

Aktive Bürger Wunsiedel: "ein Menkhoff" kandidiert

Für die Aktiven Bürger Wunsiedel (ABW) will nach Informationen des BR "ein Menkhoff" kandidieren – also entweder die Vorsitzende der Gruppierung Manuela Menkhoff oder ihr Mann, Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Michael Menkhoff. Die Grünen und die Freien Wähler stellen voraussichtlich keinen Kandidaten.

Bunte Liste Wunsiedel verhandelt noch

Die Bunte Liste Wunsiedel (BuLiWu) ist derzeit noch in Verhandlungen mit einem möglichen "Überraschungskandidaten". "Wir wollen verhindern, dass es eine reine CSU-Wahl wird. Mir wäre es am liebsten, wenn sich die kleinen Parteien zusammentun und einen gemeinsamen Kandidaten stellen würden", so Stadtrat German Schlaug im Gespräch mit dem BR. Der letzte Ausweg sei es, einen Kandidaten mit einer offiziellen Stellenausschreibung zu suchen, so Schlaug.

AfD wohl zum ersten Mal mit Stadtratsliste in Wunsiedel

Die AfD soll nach BR-Informationen zum ersten Mal eine Liste für die Stadtratswahl stellen – aber wohl keinen Bürgermeisterkandidaten. Insgesamt sind es voraussichtlich sieben Listen für die Stadtratswahl. Im Gespräch ist auch, dass der amtierende CSU-Stadtrat Matthias Popp eine weitere eigene Liste plant. Er hatte Anfang 2018 mit einer kuriosen Idee Schlagzeilen gemacht. Er will die Städte im Fichtelgebirge zu einer großen "Landstadt" zusammenfassen, um mit anderen bayerischen Großstädten mithalten zu können.