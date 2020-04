Kommunalpolitiker nehmen Abschied: Paul Iacob aus Füssen

Der Amtsantritt 2008 war für Paul Iacob kein einfacher: Die Stadtratswahl war wegen eines Formfehlers nämlich ungültig, und er musste mehrere Monate die Stadt allein leiten und Entscheidungen treffen. Auch jetzt, zum Ende seiner Zeit als Bürgermeister, läuft in Füssen wegen der Corona-Pandemie vieles nicht wie gewohnt: Statt in Sitzungen mit den Stadträten um Entscheidungen zu ringen, tagt jetzt nur ein verkleinertes Gremium. Und auch der Abschied findet nur im kleinen Kreis statt.

Wichtige kommunalpolitische Projekte von Paul Iacob

Zwei Amtsperioden war der 68-jährige Paul Iacob Bürgermeister in Füssen. Ein besonders wichtiges Projekt sei für ihn der neue Gewerbepark gewesen, der von zehn Allgäuer Kommunen gemeinsam auf den Weg gebracht wurde, sagte Iacob im Gespräch mit dem BR. Außerdem nennt er die Entscheidung, statt Kurhaus und Hallenbad zu sanieren lieber Wohnungen zu bauen - und das neue Geschäfts- und Bahnhofsgebäude, über das viel gestritten wurde.

Wie Paul Iacob mit Niederlagen umgeht

Dass das Hotel am Festspielhaus nun doch erstmal nicht gebaut wird, darüber ist Iacob nicht glücklich. Aber in den zwölf Jahren seiner Amtszeit habe er gelernt, mit solchen Niederlagen wie auch beim umstrittenen Allgäuer Dorf umzugehen, sagt er. Auch wenn man sich für Projekte nicht nur rational engagiere, sondern eben auch emotional, müsse man das hinter sich lassen können. Ihm helfe dabei ein Ritual: Wenn er abends nach Hause komme, setze er sich in sein kleines Arbeitszimmer, trinke ein Glas Rotwein und rauche eine Pfeife. Da lasse er den Tag Revue passieren und könne abschalten.

Heftige Kritik an Bürgermeister Iacob

Kurz vor Ende seiner Amtszeit war Paul Iacob auch in den eigenen Reihen in die Kritik geraten: Trotz der Diskussion um die Eindämmung von Ferienwohnungen in Füssen hatte er für einen Antrag seiner Frau gestimmt, Wohnungen in ihrem Haus in Feriendomizile umzuwandeln. Da der Bürgermeister für dieses Vorgehen selbst von seiner eigenen Partei massiv kritisiert wurde, hatte er überlegt, nach mehr als 40 Jahren aus der SPD auszutreten. Am Ende entschied er sich aber gegen diesen Schritt.

Kein leichter Abschied aus der Kommunalpolitik

Der Abschied aus der Kommunalpolitik nach zwölf Jahren an der Spitze des Füssener Rathauses falle ihm zwar schwer, sagt Paul Icaob. Vor allem seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung würden ihm fehlen. Auf der anderen Seite habe er nun wieder mehr Zeit für sich, seine Familie und etwa 15 ungelesene Bücher, die er in den vergangenen Jahren gekauft habe.

Eine große Abschiedsfeier wird es wegen Corona zunächst nicht geben, aber am Donnerstag, 30.4., übergibt Paul Iacob den Schlüssel offiziell an seinen Nachfolger Maximilian Eichstetter – ein Glas Sekt in gebührendem Abstand soll dann auch getrunken werden.