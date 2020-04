Kommunalpolitiker nehmen Abschied: Hans-Joachim Weirather

Zum Ende des Monats übergibt Landrat Hans-Joachim Weirather die Amtsgeschäfte an seinen jungen Nachfolger Alex Eder. Das Landratsamt in Mindelheim bleibt damit in der Hand der Freien Wähler. Dabei hatte Weirather keine Scheu, auch einmal die Stimme gegen Parteikollegen zu erheben - wie zum Beispiel im Zuge des Tierschutzskandals in Bad Grönenbach.

Brandbrief an die Staatsregierung

Öffentlichkeitswirksam verfasste er einen Brandbrief an Umweltminister Thorsten Glauber: "Wir sind in eklatanter Weise unterbesetzt und können mit dem vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellten Personal unserem gesetzlichen Auftrag nicht nachkommen", schrieb er mit Blick auf zu wenige Tierschutzkontrollen. Das war gegen Ende letzten Jahres.

Aus dem Wasserwirtschaftsamt ins Landratsamt

Am 16. Juli 2006 war Weirather zum neuen Unterallgäuer Landrat gewählt worden, als Nachfolger von Dr. Hermann Haisch von der CSU. Davor leitete der Diplom-Ingenieur Weirather das Wasserwirtschaftsamt in Kempten. Es sei ihm während seiner Amtszeit immer ein wichtiges Anliegen gewesen, das Allgäu enger zusammenwachsen zu lassen, sagt Weirather heute. Wichtige Schritte auf diesem Weg seien zum Beispiel die Gründung der Allgäu GmbH im Jahr 2011 und der neue Allgäuer Klinikverbund im Jahr 2019 gewesen.

Vorzeigeregion in Sachen Energiewende

Auch die Weiterentwicklung des Unterallgäus als Rad- und Wanderregion mit zahlreichen neuen Wegen und einheitlicher Beschilderung fällt in Weirathers Amtszeit; ebenso die Einführung des "Flexibusses". Nicht zuletzt wurde das Unterallgäu mit Weirather zur Vorzeigeregion in Sachen Klimaschutz und Energiewende. Etliche Haushalte in dem Landkreis sind in den letzten Jahren auf erneuerbare Energien umgestiegen, Nahwärmenetze wurden eingerichtet, auch das Gewerbegebiet am Allgäu Airport soll demnächst komplett über erneuerbare Energien, vor allem aus Biogas, versorgt werden.

"Modellregion"-Förderung gekappt

Umso ärgerlicher ist es daher für Weirather, dass die finanzielle Förderung für die "Modellregion Unterallgäu Nordwest" vom Bundeslandwirtschaftsministerium zum Ende seiner Amtszeit hin nicht mehr bewilligt wurde. Mit dem Geld habe man in den letzten Jahren "sehr viele Impulse" für eine beschleunigte Energiewende setzen können. "Hier haben Sie eine Region, die sehr gut als Praxisbeispiel dient, wie eine Energiewende erfolgreich in einer ländlichen Region umgesetzt werden kann", schrieb er in einem Brief an Ministerin Julia Klöckner (CDU). Aber auch ohne die Gelder werde das Unterallgäu weiterhin "ein Vorbild für die Energiewende im ländlichen Raum" sein - so gut es eben geht.

60 Millionen Euro für Schulen

Auch die Erweiterung und Sanierung zahlreicher weiterführender Schulen kann Weirather sich auf die Fahnen schreiben: Gut 60 Millionen Euro hat der Landkreis als Hauptträger in die Schulzentren in Ottobeuren, Bad Wörishofen und Babenhausen, das Gymnasium in Türkheim und die beruflichen Schulen in Mindelheim und Memmingen gesteckt. In Mindelheim wurde eine Technikerschule für Maschinenbau neu errichtet.

Weirather bleibt schwäbischer Fischer-Präsident

Weirather, 61, der aus dem heimischen Fellheim schon auch mal mit dem Motorrad ins Landratsamt nach Mindelheim kommt, will sich jetzt mehr seinen Hobbys widmen, für die er nun endlich mehr Zeit habe. Da ist die Leidenschaft für Oldtimer, an denen er selbst herumschraubt. Er fährt auch sehr gerne mit dem Rennrad durchs Unterallgäu.

Leidenschaft fürs Angeln

Und Hans-Joachim Weirather ist ja auch noch Präsident des Schwäbischen Fischereiverbands. Das Angeln sei ebenfalls eine Passion, die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sei, sagt er, und für die er nun hofft, wieder mehr Zeit zu finden.