Kommunalpolitiker nehmen Abschied: Armin Neudert aus Donauwörth

Zunächst war es wohl der größte Schock in seiner 18-jährigen Amtszeit als Oberbürgermeister von Donauwörth: Als Armin Neudert 2011 erfuhr, dass der Bundeswehrstandort Donauwörth aufgelöst werden soll. "Das ist eine äußerst bittere Situation für die Stadt", sagte er damals, man müsse diskutieren, inwieweit es Konversionsprogramme geben könne.

Neuderts Flüchtlingspolitik als "Chance für die Stadt"

Die gab und gibt es, allerdings, mit etwas Verzögerungen: 2015 wurde auf dem Gelände das schwäbische Ankerzentrum für Flüchtlinge eingerichtet. Neudert forderte aber von Beginn an, dass diese Einrichtung dort nur befristet untergebracht werden dürfe, und zwar bis Ende 2019. Das wurde auch eingehalten. Inzwischen ist das gesamte Gelände im Besitz der Stadt. Dort soll ein großes neues Wohn- und Geschäftsviertel entstehen – und so spricht Neudert inzwischen auch von einer "Riesenchance" für die Stadt.

Innenminister ehrt Armin Neudert

Unter anderem für sein Engagement in dieser Sache wurde er vergangenes Jahr (2019) von Innenminister Joachim Herrmann mit der Bayerischen Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. "Armin Neudert ist ein engagierter Gestalter seiner Heimatstadt, dem bei seinem Handeln auch das gesellschaftliche Miteinander und der Zusammenhalt zwischen den Generationen besonders am Herzen liegen", sagte der Innenminister bei der Verleihung über den Donauwörther Oberbürgermeister.

Keine weitere Amtszeit - aus gesundheitlichen Gründen

Dennoch hat Neudert sich im Herbst 2019 gegen eine Kandidatur für eine weitere Amtszeit entschieden. Dieses Amt sei für ihn eine Berufung, schreibt er in einer Pressemitteilung: "Es war für mich über meine ganze Amtszeit hinweg erfüllend und zugleich fordernd, mich für meine Heimatstadt einzusetzen." Er stellte jedoch in Frage, ob er für weitere sechs Jahre die gesundheitliche Konstitution und damit auch die Energie haben würde, dieses Amt auszuüben - und zwar so, wie es seinem "Anspruch und der Verantwortung des Amtes" entspreche. Diese Frage beantwortet er offensichtlich mit Nein – aus diesem Grund trat er bei der Kommunalwahl im März nicht mehr an.

Jürgen Sorré - der neue Oberbürgermeister in Donauwörth

Neuderts Platz wird jetzt Jürgen Sorré einnehmen. Nach Alfred Bößwald und Armin Neudert wird also nach 50 Jahren kein CSU-Politiker mehr den Donauwörther Oberbürgermeister stellen: Sorré ist parteilos, wurde aber von der SPD nominiert.