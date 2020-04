Kommunalpolitiker nehmen Abschied: Anton Klotz

Was als Chef im Landratsamt auf ihn zukommen könnte, hatte er bereits als stellvertretender Landrat in den Jahren zuvor und in seinen 24 Jahren als Bürgermeister Haldenwangs erfahren. "Für mich war es eine wertvolle Zeit", bilanziert Anton Klotz im BR-Interview. Er habe sich aber einen ruhigeren Ausklang seiner Amtszeit gewünscht. Bis zuletzt sei sein Tagesablauf von außen bestimmt worden, also von Ereignissen, auf die er mit seiner Behörde habe reagieren müssen.

Keine Stunde Langeweile im Oberallgäuer Landratsamt

Die Themen reichen von "B" wie Blauzungenkrankheit bis "W" wie Wolf. "Das ging los mit der Seuche Rinder-TBC, die aufzuarbeiten war, eine Riesen-Herausforderung, insbesondere was das Miteinander mit den Landwirten anbelangte. Das ging weiter mit der Flüchtlingswelle, die ihren Höhepunkt 2015 hatte." Durch das gute Zusammenspiel im Landratsamt und dem engagierten Einsatz der Helferkreise sei es gelungen, diese Aufgabe zu meistern und gerade durch die dezentrale Unterbringung der Menschen Erfolge in der Integration zu erzielen.

In Erinnerung bleiben werden Klotz nach eigenen Aussagen auch die Problematik der Reichsbürger, der Streit um die Ansiedlung von Wölfen, die Tierskandale, "und jetzt natürlich die Corona-Krise". Es habe sich keiner vorstellen können, was sie nicht nur für einen Landkreis, sondern weltweit bedeutet: "Das wird eine gigantische Herausforderung, die mit Sicherheit noch Jahre nachwirken wird."

Pandemie gefährdet nicht nur 100-Euro-Ticket

Wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie macht sich der CSU-Politiker wenig Hoffnung, dass sein Wunsch, das 100-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr umzusetzen, bald Wirklichkeit wird. Im vergangenen November hatte der Oberallgäuer Kreistag mehrheitlich für das Vorhaben gestimmt, seitdem erhielt es aber von vielen Seiten erheblichen Gegenwind. Mittlerweile zweifle er daran, so Klotz, dass die Kommunen nach der Corona-Krise genügend Geld hätten, um das Ticket mitzufinanzieren. "Wenn man es gemeinsam wollte, mit 'gemeinsam' meine ich die Stadt Kempten und den Landkreis Oberallgäu, wäre es umsetzbar. Es kostet Geld, aber es würde den Menschen sehr wohl zugute kommen."

In den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, werde sich die öffentliche Hand vielmehr auf die Frage konzentrieren müssen, "was ist das Notwendige, insbesondere im sozialen Bereich und was können wir uns weiterhin als Wünschenswertes noch leisten". Auch sein Abschiedsfest wird wegen der Pandemie vorerst nicht stattfinden.

Die neue Oberallgäuer Landrätin kommt von den Freien Wählern

Bei der Kommunalwahl im März wollte der CSU-Kandidat Alfons Hörmann Anton Klotz im Amt beerben. Doch daraus wurde nichts. Die Wähler stimmten in der Stichwahl mehrheitlich für die Kandidatin der Freien Wähler, Indra Baier-Müller. Sie war bislang Geschäftsführerin der Diakonie Kempten Allgäu.

Ihr wünscht Klotz im BR-Gespräch einen guten Start: "Sie ist ja völlig fachfremd, sie war bisher nie in einem kommunalpolitischen Gremium tätig. Ich wünsche ihr, dass sie auch das Fingerspitzengefühl hat, Entscheidungen zu treffen, die den Menschen dienen. Sie soll eine erfolgreiche Landrätin werden, das wünsche ich ihr von Herzen." Er selbst freut sich nun darauf, möglichst viel Zeit mit seiner Familie und den fünf Enkeln zu verbringen.