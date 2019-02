Kommunalpolitiker fordern S-Bahn für Regensburg

Wenn es nach dem Willen zwölf ostbayerischer Kommunalpolitiker geht, soll es im Großraum Regensburg ein S-Bahn-ähnliches Netz geben. Einen entsprechenden Appell an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder haben die zwölf Politiker heute unterzeichnet. Unterschrieben hat auch der Chamer Landrat Franz Löffler (CSU). Er fordert den kompletten Ausbau eines S-Bahn Netzes. Er wisse aber auch, dass die Zeitkorridore für das Vorhaben lang sind.

Konkret fordern die Politiker eine intensivere Ausnutzung der bereits bestehenden Schienen. Sie wollen erreichen, dass bis zu 16 Stunden am Tag, auf allen Strecken, alle 30 Minuten Züge fahren.

Alle leiden, die durch Regensburg müssen

Für Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) ist diese Maßnahme unumgänglich, damit die Verkehrssituation auf den Straßen in und um Regensburg verbessert wird. Laut Schweiger leiden alle, die durch das Regensburger Nadelöhr müssen. Das betreffe beispielsweise Autofahrer aus Cham, die sich durch die Stadt quälen oder die Weidener, die durch den Pfaffensteiner Tunnel Richtung München müssen.

"Die Schiene ist eine gute Alternative, die einfach flott ist und mit einer guten Taktung unterwegs ist." Tanja Schweiger

Die zwölf Politiker wollen, dass noch in diesem Jahr mehr Züge fahren. Damit soll die Verkehrssituation auf den ostbayerischen Straßen so schnell wie möglich verbessert werden.

Landräte und Bürgermeister fordern zügige Realisierung

An der Initiative beteiligen sich alle Landkreise und kreisfreien Städte in der Oberpfalz. Aus Niederbayern sind die Stadt Straubing sowie die Landkreise Straubing-Bogen und Kelheim mit an Bord. Sie fordern den Ministerpräsidenten auf, sich für eine zügige Realisierung eines S-Bahn-ähnlichen Netzes einzusetzen.