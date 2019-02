Kommunalpolitiker empört über Vorwurf von de Maizière

Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat mit seiner Beschreibung der Flüchtlingskrise 2015 Bayerns Kommunalpolitiker gegen sich aufgebracht.

"Wir haben getan, was wir konnten, und das haben wir gut gemacht", sagte der Freilassinger Bürgermeister Josef Flatscher (CSU) gegenüber BR24. "Die Aussage von de Maizìere ist eine Watschn ins Gesicht."

De Maizière: Kommunalpolitiker wollten keine Registrierung vor Ort

Der Hintergrund: De Maiziére hatte 2015 als Innenminister entschieden, Asylsuchende an der Grenze zu Österreich nicht abzuweisen. Der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hatte später von einer "Herrschaft des Unrechts" gesprochen.

In de Maizières Buch mit dem Titel "Regieren", das heute im Herder-Verlag erschienen ist, schreibt er:

Besonders die kommunalpolitisch Verantwortlichen vor Ort in Bayern lehnten eine Registrierung im Grenzgebiet ab und bestanden darauf, dass die Flüchtlinge ohne Registrierung, die in jedem Einzelfall 30 bis 45 Minuten dauert, sofort weiterverteilt werden.

Gemeindetag wirft de Maizière kaum zu überbietende Arroganz vor

De Maizières Amtsnachfolger als Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte der "Augsburger Allgemeinen", er kenne de Maizières neues Buch zwar nicht im Original, die Darstellung von de Maizière, so wie sie in Medien verbreitet werde, sei aber "objektiv falsch".

Dieser Ansicht sind auch zahlreiche bayerische Kommunalpolitiker. Nach Ansicht von Wilfried Schober, dem Direktor des Bayerischen Gemeindetages, zeigt de Maizières Zitat "leider eindrucksvoll, wie weit die Bundespolitik von der wirklichen Situation vor Ort entfernt war", sagte er zu BR24. Damals seien ständig hunderte, ja tausende Menschen an der bayerischen Grenze angekommen, voller Hoffnung, nun im – von den Schleppern versprochenen – Land, wo Milch und Honig fließen, angekommen zu sein. "Welcher Landrat, welcher Bürgermeister hätte in dieser Situation länger als einen Tag darauf bestehen können, dass diese Menschen erst mal mit deutscher Gründlichkeit registriert und in Sammelunterkünften an der Grenze bleiben müssen? Am 'grünen Tisch' in Berlin konnte man vermutlich so anweisen – in der Realität war das schlicht nicht machbar. Es zeugt von einer kaum zu überbietenden Arroganz und Realitätsferne des damaligen Bundesinnenministers, so über die bayerischen Kommunalpolitiker zu urteilen, die damals Tag und Nacht organisiert haben, was sie konnten."

Weiterverteilung organisatorisch einfacher

So sieht das auch Freilassings Bürgermeister Flatscher: "Von uns hier hat mit Sicherheit niemand gesagt, die sollen sofort weiterfahren, weil wir sie nicht wollen", sagte der CSU-Politiker über die im September 2015 ankommenden Geflüchteten.

"Als am Anfang besonders viele kamen, war es wohl organisatorisch einfacher, dass sie weiterverteilt wurden." Das sei jedoch keine Forderung der kommunalpolitischen Verantwortlichen gewesen. Später seien die Asylbewerber dann in Freilassing registriert worden. Es hat einfach ein paar Wochen gedauert, bis das alles einigermaßen gelaufen ist."

An der deutsch-österreichischen Grenze in Freilassing kamen in der Hochphase der Flüchtlingseinreisen Ende 2015 Tausende Menschen in Bayern an.

Auch der Präsident des Bayerischen Landkreistages und Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) lehnte de Maizières Sicht auf die Ereignisse ab. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er, das sei Unsinn und eine Beleidigung für die bayerischen Kommunalpolitiker.